Aruba розширює можливості мереж з підтримкою AI в роздрібній торгівлі

16 января 2025 г., 11:45

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Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про нові можливості, які допоможуть її клієнтам з роздрібної торгівлі поліпшити якість обслуговування покупців і підвищити операційну ефективність завдяки можливостям підключення та високопродуктивним обчисленням на кордонах, необхідним для модернізації роздрібного середовища.



На виставці NRF 2025: Retail's Big Show компанія HPE Aruba Networking представила свій портфель мережевих рішень для роздрібної торгівлі та продемонструвала, як надійне й безпечне під'єднання є найважливішим компонентом модернізації роздрібної торгівлі: від бек-офісу та складу до входу в магазин і прилавків.



Компанія HPE представила нові рішення для швидкого і безпечного розгортання в роздрібній торгівлі з метою підвищення продуктивності додатків та робочих навантажень на кордоні в режимі реального часу. Розширене портфоліо включає:



Новий стільниковий міст HPE Aruba Networking 100 Series для простого розгортання основного або резервного доступу до WAN для забезпечення зв'язку, коли оптоволоконні або широкосмугові канали WAN недоступні або виходять з ладу. Cellular Bridge забезпечує клієнтам кращу відмовостійкість для критично важливих послуг, як-от обробка кредитних карт, використовуючи радіодоступ, а не оптоволоконний доступ. Його також можна використовувати для швидкого розгортання нових або тимчасових об'єктів, як-от кіоски або об'єкти, що спливають, коли затримки або витрати на прокладання широкосмугового WAN-з'єднання не виправдані.



HPE Aruba Networking CX 8325H, новий 18-портовий комутатор половинної ширини, зручний для магазинів, який вміщується в компактних приміщеннях, має низькі вимоги до живлення і охолодження та підключається до сервера HPE ProLiant DL145 Gen11 для прикордонних обчислень.



Бездротові точки доступу HPE Aruba Networking серії 750 для захисту, оброблення та доставлення даних IoT у режимі реального часу для роботи додатків AI в роздрібній торгівлі.



Нова система HPE Aruba Networking Central AI Insights, яка оптимізує роботу роздрібних магазинів завдяки підвищенню продуктивності мереж Wi-Fi під час розгортання на відкритому повітрі, а також дає змогу виявити незвичну поведінку IoT, що вказує на потенційне порушення безпеки.



Оскільки ритейлери приділяють особливу увагу обслуговуванню клієнтів, яке поширюється на операції в магазині та онлайн, стає все більш важливим, щоб трафік перехожих не заважав проведенню операцій з клієнтами. HPE Aruba Networking Central AI Insights виявляє будь-який негативний вплив на роботу з клієнтами та може автоматично коригувати налаштування передачі даних для усунення недостатньої продуктивності.



У сфері роздрібної торгівлі пристрої IoT часто є найбільш вразливою точкою входу для хакерів. Для захисту від злому і шкідливого ПЗ точки доступу HPE Aruba Networking розроблені для забезпечення безпечної платформи під'єднання для зростальної кількості IoT-пристроїв на кордоні мережі, як-от камери, етикетки на полицях, RFID-мітки, датчики енергії та датчики руху. Для захисту від загроз безпеки, пов'язаних з IoT-пристроями, HPE Aruba Networking Central AI Insights також здатна виявляти аномалії в завантаженнях і вивантаженнях IoT, які можуть свідчити про порушення.



«Ритейлерам, які стикаються з проблемами складування, контролю запасів і омніканального обслуговування, необхідний комплексний і безпечний зв'язок для цифрової модернізації та підвищення якості обслуговування клієнтів», - говорить Стюарт Стрікленд (Stuart Strickland), директор із бездротових технологій HPE Aruba Networking. «Мережеві рішення HPE дають змогу обробляти дані IoT в режимі реального часу і робити висновки за допомогою штучного інтелекту ближче до джерела даних, що сприяє реалізації стратегій омніканальних покупок, що збільшують доходи».



Як і багато інших галузей, роздрібна торгівля також страждає від нестачі ІТ-ресурсів. Організаціям з географічно розподіленими торгівельними точками, такими як магазини, склади і бек-офіси, потрібне управління все більш складною мережею, щоб скоротити кількість і тривалість візитів ІТ-фахівців. Нові рішення дають змогу спростити віддалене управління локальними, хмарними та граничними обчислювальними ресурсами завдяки розширенню приватних бездротових рішень HPE Aruba Networking 5G і Wi-Fi, інтеграції з HPE GreenLake Cloud, а також портфелю граничних обчислювальних ресурсів HPE, зокрема нещодавно анонсованому серверу HPE ProLiant DL145 Gen11.



HPE також розширює панель управління IoT-операціями HPE Aruba Networking Central, яка дає змогу ритейлерам використовувати переваги готових сторонніх застосунків від партнерів HPE з роздрібної торгівлі для розширення можливостей точок доступу та поліпшення видимості IoT-застосунків на кордоні.



На виставці NRF компанія HPE також демонструвала нових та наявних партнерів і їхню велику екосистему бізнес-рішень, що надаються через партнерський портал HPE IoT, які допомагають створювати широкий спектр застосунків для роздрібної торгівлі, як-от відео в реальному часі для виявлення шахрайства, управління запасами та просування, аналітики місця розташування й оптимізації ціноутворення. HPE має одну з найбільших екосистем IoT-партнерів для роздрібної торгівлі, кілька з яких приєдналися до HPE на NRF, зокрема:



Компанія Hanshow розробила високоінтерактивні електронні поличні етикетки (ESL) для полегшення управління магазином, ESL підвищують купівельний досвід.



Компанія Simbe відома своєю IoT-платформою, що включає першого у світі автономного робота для сканування товарів, який відстежує місце розташування товару, рівень запасів і точність ціноутворення.



SOLUM пропонує цифрові етикетки для полиць, електронні вивіски та рішення для «розумних» об'єктів.



VusionGroup пропонує рішення для штучного інтелекту з комп'ютерним зором, управління активами IoT, електронні етикетки для полиць і цифрові дисплеї.



Zebra Technologies постачає обладнання, програмне забезпечення та послуги для підтримки омніканальної роздрібної торгівлі, включно з переносними пристроями, сканерами RFID, принтерами для друку штрих-кодів, датчиками довкілля та інтелектуальними шафами.

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