Blue Origin Джефа Безоса запустила свою першу масивну ракету New Glenn

16 января 2025 г., 13:35

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Як повідомляє Space.com, 16 січня, о 07-03 за Гринвічем, ракета New Glenn вперше в історії стартувала з майданчика на космодромі на мисі Канаверал на космічному узбережжі штату Флорида. Приблизно через 12,5 хвилин верхній ступінь ракети досягнув орбіти - головної мети випробувального польоту, який компанія назвала NG-1.

Blue Origin також спробувала посадити багаторазову першу ступінь New Glenn на корабель в Атлантичному океані. Ракета-носій змогла запустити три двигуни, як і було заплановано, але не змогла приземлитися.

Успішна посадка стала б певною несподіванкою; компанія неодноразово наголошувала перед запуском, що це була другорядна мета, яка навряд чи буде досягнута на NG-1.

Як і багато інших ракет, New Glenn висотою 320 футів (98 метрів) подолала довгий шлях до стартового майданчика. Спочатку планувалося, що її перший політ відбудеться у 2020 році, але розробка потужних двигунів першого ступеня BE-4 сповільнила графік.

Було ще кілька затримок на фінішній прямій. Сьогоднішній запуск спочатку був запланований на 10 січня, але Blue Origin перенесла його на 72 години через неспокійне море в районі запланованої посадки ракети-носія. Спроба запуску 13 січня була скасована через накопичення льоду в одному з силових блоків ракети, і Blue Origin перенесла наступну спробу на сьогоднішній ранок.

Як зазначають аналітики, багаторазовий перший ступінь New Glenn може допомогти йому конкурувати з Falcon 9 компанії SpaceX, першою в світі ракетою орбітального класу багаторазового використання.

У найближчому майбутньому Blue Origin планує запустити кожну ракету-носій New Glenn щонайменше 25 разів. Компанія вже навіть має клієнтів, серед яких НАСА, різні урядові установи США, AST SpaceMobile та інші телекомунікаційні компанії.

New Glenn також дасть можливість проводити запуски широкосмугових інтернет-супутників Amazon Project Kuiper, які повинні стати конкурентом мегасузір'я Starlink компанії SpaceX. Компанія вже має ліцензію на запуск понад 3 000 супутників Kuiper.

І Blue Origin, і Amazon були засновані Безосом, який літав у суборбітальний простір на борту меншої за розміром космічної туристичної ракети New Shepard.

Щодо характеристик New Glenn, то ця ракета здатна виводити 50 тонн (45 метричних тонн) корисного навантаження на низьку навколоземну орбіту (НОО). Ракета Falcon Heavy компанії SpaceX, яка також має багаторазові прискорювачі першого ступеня, може підняти на ННО близько 70 тонн (64 метричні тонни).

Якщо все піде за планом, NG-1 допоможе сертифікувати ракету для програми Космічних сил США «Космічні запуски в інтересах національної безпеки» (NSSL), яка об'єднує американські військові та розвідувальні космічні апарати з комерційними постачальниками послуг із запуску. Запуски за програмою NSSL також включають GPS, комунікаційні та метеорологічні супутники, які надають дані та послуги уряду США.

Спочатку планувалося, що New Glenn запустить на NG-1 марсіанські зонди-близнюки ESCAPADE, але космічне агентство вирішило відкласти місію, поки ракета не доведе свою придатність до польоту. Тепер запуск ESCAPADE запланований не раніше весни 2025 року.

Натомість на борту New Glenn полетіла тестова версія майбутнього космічного корабля Blue Origin «Блакитне кільце».

Blue Ring Pathfinder призначений для перевірки систем зв'язку, збору космічних даних, відстеження і управління Blue Ring, поки він все ще прикріплений до другого ступеня New Glenn, написала компанія Blue Origin в описі місії NG-1 в грудні 2024 року. Такий збір даних триватиме близько шести годин на NG-1, якщо все піде за планом.

Також зазначається, що цей дебютний політ допоможе Blue Origin вдосконалити і розробити серійну версію космічного корабля для майбутніх місій. Blue Ring розробляється в рамках програми орбітальної логістики підрозділу оборонних інновацій (Defense Innovation Unit, DIU). DIU - це організація Міністерства оборони США, метою якої є розробка та впровадження новітніх технологій для забезпечення національної безпеки.

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