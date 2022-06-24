Cisco прийняла остаточне рішення згорнути весь бізнес у росії та білорусі

24 июня 2022 г., 8:25

“З моменту нашого оголошення 3 березня о зупинці бізнеса у росії та білорусі ми продовжуємо уважно стежити за війною в Україні. Зараз ми прийняли рішення почати впорядковане згортання нашого бізнесу у росії та білорусі”, йдеться у офіційній заяві компанії Cisco.



Також у зверненні говориться про те, що Cisco продовжує використовувати всі свої ресурси, щоб допомогти співробітникам, установам і жителям України, а також клієнтам і партнерам у цей складний час.



“Ми будемо спілкуватися безпосередньо з клієнтами, партнерами та постачальниками, щоб розв'язати наші фінансові питання, включаючи відшкодування передоплачених послуг і домовленостей про програмне забезпечення, у межах, допустимих відповідно до чинних законів та правил”, підсумовується у зверненні.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист