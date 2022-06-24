Необхідне розширення потужностей напівпровідників потребує інвестицій в трильйони доларів

24 июня 2022 г., 9:45

Генеральний директор GlobalFoundries Томас Колфілд (Thomas Caulfield ) заявив у четвер, що сектор напівпровідників потребує «трильйони доларів» інвестицій, щоб досягти точки, у якої буде досягнуто задовільнення світового попиту на цю продукцію.



У розмові з CNBC глава GlobalFoundries також передбачив, що індустрія комп’ютерних чіпів подвоїться протягом наступних 8-10 років.



Колфілд додав, що це швидке розширення відбудеться «незалежно від деяких макропроблем, які ми спостерігаємо зараз», як-от вузьких місць ланцюга постачання.



У рамках нарощування додаткового виробництва в галузі Колфілд повідомив, що GlobalFoundries розширює виробничі потужності в США, Сінгапурі та Німеччині, що дозволить компанії збільшити виробництво на 60% у 2024 році з позначки 2020 року.



Попри те, що компанія вже має замовлення, які відповідають її загальним виробничим потужностям на наступні два роки, Колфілд визнав, що відбулося деяке пом’якшення попиту в окремих частинах технологічного простору, таких як ПК та недорогі телефони. При цьому він зазначив, що GlobalFoundries має низький рівень впливу на ці сегменти.

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