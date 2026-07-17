Apple у протистоянні з NVIDIA майже повернула собі статус найдорожчої компанії світу

17 июля 2026 г., 20:55

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Американські корпорації Apple та NVIDIA у п'ятницю влаштували запеклу боротьбу за титул найдорожчої компанії світу, у результаті якої виробник iPhone зумів обійти свого головного конкурента на деякий час.





Як повідомляє Reuters, під час ранкових торгів на фондовому ринку акції NVIDIA впали на 3,5%, через що її ринкова капіталізація знизилася до 4,86 трлн дол.. У той самий час показник Apple утримувалася на стабільному рівні близько 4,88 трлн дол., що дозволило їй впритул наблизитися до історичної позначки у 5 трлн дол. та повернути собі лаври лідера вперше з квітня минулого року. Протягом дня лідерство між техногігантами продовжувало коливатися, проте сам факт зміщення акцентів свідчить про глибоку переоцінку інвесторами перспектив ринку AI.





Динаміка акцій обох гігантів у поточному році демонструє абсолютно різні тренди. Папери Apple з початку року зросли на 22% завдяки позитивному сприйняттю інвесторами її планів щодо інтеграції штучного інтелекту та легшої моделі капітальних витрат. Цього тижня акції компанії оновили історичні максимуми, а фінансовий конгломерат HSBC підвищив рейтинг акцій виробника iPhone до рівня «купувати». «Цей AI-імпульс з'явився у найбільш вдалий момент, коли, на нашу думку, Apple має один із найінноваційніших продуктових портфелів за останні роки», зазначили аналітики банку.





Натомість компанія NVIDIA, яка утримувала статус найдорожчої корпорації світу з червня минулого року після випередження Microsoft, продемонструвала зростання лише на 7% і фактично опинилася на узбіччі останніх ринкових ралі. За даними Financial Times, додатковим фактором тиску на акції американського розробника мікросхем став дебют нової моделі Kimi-K3 від китайського AI-розробника Moonshot. Ця подія похитнула впевненість Волл-стріт у виправданості трильйонних витрат Кремнієвої долини на фізичну інфраструктуру та чипи, що спровокувало масштабний розпродаж у напівпровідниковому секторі. У результаті з початку липня NVIDIA втратила близько 1 трлн дол. ринкової капіталізації.





Зараз увага інвесторів поступово зміщується в бік сегмента чипів пам'яті та інших інфраструктурних компонентів для дата-центрів, що принесло вигоду таким гравцям, як Micron Technology, Sandisk та SK Hynix. На тлі цього «буму пам'яті» та різкого подорожчання компонентів Apple минулого місяця вдалася до безпрецедентного кроку, підвищивши ціни на свої комп'ютери Mac та планшети iPad майже на 20%, попередивши ринок про надзвичайний сплеск попиту на модулі зберігання даних. Крім того, компанія провела масштабне оновлення свого голосового помічника Siri, розраховуючи закрити розрив із конкурентами у сфері генеративного AI за рахунок монетизації унікальних персональних даних користувачів iPhone.





Цей історичний фінансовий успіх Apple збігся з важливими кадровими змінами в керівництві компанії. Нинішній головний виконавчий директор Тім Кук (Tim Cook) готується передати свої повноваження ветерану апаратного забезпечення Джону Тернусу (John Ternus) вже у вересні цього року. Повернення лідерства на світовому ринку може суттєво вплинути на те, як сприйматимуться фінальні місяці керівництва Кука біля керма корпорації. «Apple вважали аутсайдером у перегонах AI через її небажання витрачати кошти на розробку моделей, але тепер настрої змінилися», зазначив голова відділу інвестицій BRI Wealth Management Тоні Медоуз (Toni Meadows). Він також додав, що компанія менше залежить від інтенсивності капітальних витрат і краще позиціонована для монетизації AI через послуги, замкнену екосистему та оновлення апаратного забезпечення, а поточна переоцінка відображає впевненість у стабільності прибутків, а не спекулятивні очікування.





Головна стратегічна перевага Apple полягає в тому, що її модель розвитку AI орієнтована на кінцевого споживача, а не на створення інфраструктури для інших бізнесів. Володіючи мільярдною аудиторією власників iPhone, компанія контролює доступ до колосального масиву унікальних персональних даних, які можуть зробити її програмні продукти значно кориснішими та персоналізованішими, ніж універсальні чат-боти конкурентів. Це дозволяє корпорації успішно монетизувати AI через сервіси та підписки, уникаючи при цьому ризикованих багатомільярдних витрат на закупівлю серверного обладнання.

Проте для Apple цей тріумф супроводжується серйозними операційними викликами, головним з яких є глобальна криза на ринку напівпровідникових компонентів. Стрімке зростання цін на модулі пам'яті вже змусило компанію піти на непопулярне підвищення вартості своєї ключової техніки, що у довгостроковій перспективі може знизити купівельну спроможність навіть лояльної аудиторії. Крім того, майбутній транзит влади від Тіма Кука до Джона Тернуса створює додаткову управлінську невизначеність. Новому керівництву доведеться вирішувати складне завдання: як розблокувати комерційний потенціал конфіденційних даних користувачів для навчання AI, не порушивши при цьому жорстких корпоративних стандартів приватності, які довгі роки залишалися головною маркетинговою перевагою бренду. Резюмуючи головну тему новини слід все ж таки зазначити, що після завершення торгів капиталізація Apple все ж таки залишилася нижче, ніж у NVIDIA - 4,90 трлн проти 4,91 трлн дол. Резюмуючи головну тему новини слід все ж таки зазначити, що після завершення торгів капиталізація Apple все ж таки залишилася нижче, ніж у NVIDIA - 4,90 трлн проти 4,91 трлн дол. Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI 0

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