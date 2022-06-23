Для отримання безоплатного доступу до Zoom for Education українські навчальні заклади мають подати заявки до 27 червня

23 июня 2022 г., 16:15

Компанія Zoom Video Communications, що розвиває всесвітньовідому програму для організації відео конференцій, планує надати безоплатний доступ до своїх сервісів українським університетам та профтехам. Про це повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Як пояснюється у відповідному листі «Міністерства освіти та науки України», з компанією Zoom досягнуто домовленості щодо надання протягом 2022/2023 навчального року безплатного та розширеного доступу до програмного забезпечення Zoom Meetings for Education з метою підтримки освітньої й наукової діяльності закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у період воєнного стану.

Розширений доступ Large Meeting в тому числі дозволяє учасникам освітнього процесу здійснювати запис зустрічей, а також проводити навчальні заняття для 1000 учасників одночасно.

Для з'ясування фактичних потреб в ліцензіях Zoom осіб, відповідальних за впровадження онлайн-освіти у конкретному закладі освіти, до 27 червня 2022 р. заповнити форму https://mooc4ua.online/zoom.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист