Цілі сталого розвитку суттєво впливають на рішення 5G-операторів щодо вибору архітектури мереж

10 апреля 2023 г., 12:25

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AMD у партнерстві з 451 Research опублікувала новий звіт, результати якого демонструють, що цілі сталого розвитку суттєво впливають на рішення операторів щодо вибору архітектури мережі. В той час, коли регіональні конфлікти, економічна невизначеність та проблеми з ланцюжками постачань є проблемами номер один, оператори зв'язку переглядають пріоритети щодо 5G, відкритих мереж і периферійних обчислень для створення більш екологічно чистої бізнес-моделі.



Оператори вже обирають екологічніші рішення під час планування інфраструктури. Так 43% опитаних представників сфери телекомунікацій заявили, що енергоефективність є найважливішим фактором під час вибору периферійних серверів. Цей фактор навіть випереджає безпеку облікових даних (37% і друге місце). Нові мобільні мережі все частіше стають хмарними, розосередженими, децентралізованими та відкритими системами. У міру того, як вони починають працювати як сучасні хмарні інфраструктури, відкриваються нові перспективи. Так, мережі можуть почати включати нові функції та інтегрувати можливості граничних обчислень, що здатне суттєво вплинути на сталий розвиток та знизити витрати на електроенергію, створюючи основу для наступного етапу розвитку 5G.



Оператори 5G першого функціонального рівня можуть підвищити ефективність, оновивши центральні процесори. Для функцій площини користувача на мережевій периферії природним вибором є сервери x86 є, але дельти навколо показників енергоефективності створили можливість для зміни поточного стану справ. Тому 66% опитаних операторів вказали, що вони готові розглянути альтернативну до наявного постачальника платформ x86 для підтримки робочих навантажень ядра або на периферії мережі. Головними причинами, через які вони розглянуть заміну, є підвищення продуктивності й енергоефективності.



Очікується, що окрім заміни серверних архітектур деякі інші інновації також сприятимуть підвищенню енергоефективності — наприклад, використання альтернативних джерел енергії. Ключову роль також відіграватимуть інновації для центрів обробки даних: рідинне охолодження, спеціалізовані прискорювачі для підвищення продуктивності на ват, та такі функції мережі радіодоступу, як режим сну.

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