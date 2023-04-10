IBM презентувала нові конфігурації менфреймів z16 та LinuxONE 4

10 апреля 2023 г., 11:35

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Компанія IBM представила нові конфігурації IBM z16 та IBM LinuxONE 4 в стійці, що розширюють їх можливості до більш широкого спектру середовищ центрів обробки даних.





Засновані на процесорі IBM Telum, нові моделі, як підкреслюється, розроблені з урахуванням принципів сталого розвитку для високоефективних центрів обробки даних, допомагаючи клієнтам адаптуватися до цифрової економіки та постійної глобальної невизначеності.





Представлений у квітні 2022 року багатофреймовий процесор IBM z16 допоміг трансформувати індустрію завдяки масштабним висновкам на основі штучного інтелекту в режимі реального часу та квантово-безпечній криптографії. IBM LinuxONE Emperor 4, випущена у вересні 2022 року, має функції, які дозволяють зменшити енергоспоживання та площу центрів обробки даних, забезпечуючи при цьому масштаб, продуктивність та безпеку, які потрібні клієнтам. Нові конфігурації з однією рамою та для встановлення в стійку розширюють можливості вибору клієнтської інфраструктури та допомагають реалізувати ці переваги в середовищах центрів обробки даних, де простір, стійкість та стандартизація мають першочергове значення.





«IBM залишається в авангарді інновацій, щоб допомогти клієнтам витримати шторми, породжені постійно мінливим ринком, - наголосив Росс Маурі (Ross Mauri), генеральний директор IBM zSystems та LinuxONE. - Ми захищаємо інвестиції клієнтів в існуючу інфраструктуру, допомагаючи їм впроваджувати інновації за допомогою штучного інтелекту та квантово-безпечних технологій. Ці нові можливості дозволяють компаніям будь-якого розміру безперешкодно розміщувати IBM z16 та LinuxONE Rockhopper 4 у розподіленій інфраструктурі, відкриваючи нові можливості для цих середовищ".





Згідно з нещодавнім звітом IBM Transformation Index, респонденти назвали безпеку, управління складними середовищами та дотримання нормативних вимог серед проблем, що перешкоджають інтеграції робочих навантажень у гібридній хмарі. Ці проблеми можуть ускладнюватися більш суворими екологічними нормами та постійним зростанням витрат.





Нові пропозиції IBM z16 та LinuxONE 4 створені, щоб допомогти оптимізувати гнучкість та стійкість, з можливостями моніторингу енергоспоживання на рівні розділів та додатковими показниками навколишнього середовища. Наприклад, консолідація робочих навантажень Наголошується, що Rockhopper 4 у порівнянні з серверами x86 з аналогічними умовами та розташуванням, може зменшити споживання енергії на 75% та простір на 67%.





З новими серверами IBM LinuxONE Rockhopper 4 компанія IBM пропонує послугу IBM LinuxONE Expert Care, яка об'єднує та упаковує послуги з підтримки апаратного та програмного забезпечення в багаторівневу модель підтримки, допомагаючи організаціям вибрати правильний набір послуг.





Нові IBM z16 та LinuxONE 4 будуть доступні по всьому світу[4] від IBM та сертифікованих бізнес-партнерів з 17 травня.

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