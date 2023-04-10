Gartner прогнозує зростання світових ІТ-витрат на 5,5% у цьому році до 4,6 трлн млрд.

10 апреля 2023 г., 13:25

0

Tweet

Згідно з останнім прогнозом компанії Gartner, у 2023 році світові витрати на ІТ складуть 4,6 трлн млрд., що на 5,5% більше, ніж у 2022 році. Незважаючи на триваючу глобальну економічну турбулентність, у всіх регіонах світу прогнозується позитивне зростання витрат на ІТ у 2023 році.



«Макроекономічні негаразди не сповільнюють цифрову трансформацію, - заявив Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - Витрати на ІТ залишатимуться високими, навіть попри те, що в багатьох країнах прогнозується майже нульове зростання валового внутрішнього продукту та висока інфляція у 2023 році. Розставлення пріоритетів матиме вирішальне значення, оскільки ІТ-директори прагнуть оптимізувати витрати, одночасно використовуючи цифрові технології для трансформації ціннісної пропозиції компанії, доходів та взаємодії з клієнтами».



Цього року сегмент програмного забезпечення продемонструє двозначне зростання, оскільки підприємства визначають пріоритетні витрати для отримання конкурентних переваг за рахунок підвищення продуктивності, автоматизації та інших ініціатив з трансформації, що базуються на програмному забезпеченні. І навпаки, сегмент пристроїв скоротиться майже на 5% у 2023 році, оскільки споживачі відкладають купівлю пристроїв через зниження купівельної спроможності та відсутність стимулів для покупки.



Оскільки підприємства орієнтуються в умовах тривалої економічної турбулентності, розподіл технологій на ті, що підтримуються, та ті, що є рушійною силою бізнесу, очевидний у їхній позиції щодо загального середнього зростання витрат на ІТ.



«ІТ-директорам доводиться балансувати, що проявляється в дихотомії у витратах на ІТ, - каже Лавлок. - Наприклад, на ринках центрів обробки даних є достатньо коштів для підтримки існуючих локальних центрів обробки даних, але нові витрати змістилися в бік хмарних технологій, що відображається в зростанні ІТ-послуг».



Сегмент ІТ-послуг продовжить траєкторію зростання до 2024 року, значною мірою завдяки ринку інфраструктури як послуги, який, за прогнозами, цього року зросте на понад 30%. Вперше ціна стала ключовим фактором збільшення витрат на хмарні сервіси, а не лише зростання їхнього використання.



Крах Silicon Valley Bank, Signature Bank та Credit Suisse спричинив шокову хвилю в банківській та технологічній галузях. Хоча вплив залишається відносно стриманим, технологічні стартапи, ймовірно, зіткнуться з новими питаннями та перевірками з боку зацікавлених сторін, клієнтів та потенційних клієнтів.



«Це не лише технологічна проблема, оскільки ці фірми позичали гроші усім видам стартапів, а не лише ІТ, - наголосив Лавлок. - Керівники технологічних компаній повинні терміново переконатися, що вони рухають свою організацію вперед, зберігаючи оборотний капітал, відстежуючи вплив на готівку, забезпечуючи доступ до кредитів і пильно відстежуючи підходи до пошуку талантів та корпоративної культури».



Попри те, що звільнення продовжують впливати на технологічну галузь в цілому, все ще відчувається гостра нестача кваліфікованих ІТ-фахівців. Попит на таланти значно перевищує пропозицію, і це триватиме щонайменше до 2026 року, виходячи з прогнозованих витрат на ІТ.



«Звільнення ІТ-спеціалістів великими компаніями не означає, що дефіцит фахівців вже закінчився, - підкреслив Лавлок. - Витрати на ІТ на внутрішні послуги сповільнюються в усіх галузях, а підприємства не встигають за зростанням заробітної плати. Як наслідок, підприємства витрачатимуть більше грошей на утримання меншої кількості персоналу і звертатимуться до ІТ-компаній, щоб заповнити прогалини».



Методологія прогнозування ІТ-витрат Gartner значною мірою ґрунтується на ретельному аналізі продажів понад тисячі постачальників усього спектру ІТ-продуктів та послуг. Gartner використовує первинні методи дослідження, доповнені вторинними джерелами, щоб створити всеосяжну базу даних про розмір ринку, на якій ґрунтується прогноз.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень