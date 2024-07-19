19 июля 2024 г., 17:25

Steve Jobs Archive виклав дуже цікаві архівні матеріали – повний запис виступу Стіва Джобса на міжнародній конференції з дизайну в Аспені 1983 року. Джобсу 28 років, він починає з жарту, що йому заплатили $60, тому він одягнув метелика (до піджака і джинсів). Далі він повідомляє, що ті, кому на момент виступу було понад 36 років, народилися раніше комп'ютера, а ось сучасні будуть продуктом комп'ютерного покоління, як його слухачі – продукти телебачення.

Дуже цікаво дивитися – Джобс пророкує, що за кілька років, у 86-87 роках, люди широко користуватимуться комп'ютерами та навіть проводитимуть із ними більше часу, ніж в автомобілях – 2-3 години на день. Лекція із запитаннями триває близько години, але дивитися точно варто.

Цікаве архівне відео з виступом 28 річного Стіва Джобса

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