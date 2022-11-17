Чистий квартальний прибуток Cisco склав 2,67 млрд дол. при виручці в 13,63 млрд дол.

17 ноября 2022 г., 16:15

0

Tweet

Компанія Cisco повідомила про результати за перший квартал свого 2023 фінансового року.



Квартальний прибуток до вирахування певних витрат, таких як компенсація за акціями, в розмірі 86 центів на акцію при виручці в 13,63 млрд дол., що на 6% більше, ніж роком раніше.



Результати перевершили очікування аналітиків щодо прибутку в 82 центи на акцію при обсязі продажів 13,31 млрд дол.



В цілому, чистий прибуток Cisco склав 2,67 млрд дол, що менше 2,98 млрд дол. роком раніше і нижче прогнозу в 2,84 млрд дол.



Але ж акції Cisco виросли майже на 4% в ході позаурочних торгів на тлі цього звіту.



Голова правління та головний виконавчий директор Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins) наполягав на тому, що 2023 фінансовий рік для компанії розпочався добре, оскільки отримана найбільшу квартальну виручку і другий за величиною квартальний скоригований прибуток на акцію в своїй історії. «Ці результати демонструють актуальність нашої стратегії, наших диференційованих інновацій і нашої унікальної позиції, яка допомагає нашим клієнтам стати більш стійкими», - додав він.



Під час телефонної конференції з аналітиками Роббінс повідомив, що компанія "правильно визначає розмір певних бізнесів", що означає скорочення чисельності персоналу в деяких сферах. Він пояснив, що більш детальну інформацію про скорочення компанія надасть співробітникам у четвер.



Крім того, за його словами, Cisco також планує закрити деякі невикористовувані або недостатньо завантажені офісні приміщення. До кінця поточного року, за словами Роббінса, чисельність персоналу компанії залишиться приблизно на тому ж рівні, що і на початку року.



Генеральний директор Cisco додав, що компанії вдалося послабити багато обмежень в ланцюжку поставок, з якими вона зіткнулася в останні квартали. Крім того, за його словами, інвестиції в хмарні технології та цілеспрямоване підвищення цін допомогли поліпшити бізнес в цілому, залучивши нових клієнтів навіть в умовах уповільнення економіки.



Дійсно, Cisco збільшила свої доходи в цілому, і це знайшло відображення в її провідному бізнес-сегменті - безпечні, гнучкі мережі, які включають мережеві комутатори для центрів обробки даних. Він приніс дохід у розмірі 6,68 мільярда доларів, що на 12% більше, ніж було торік.



Однак інші бізнес-підрозділи компанії зазнали труднощів. Дохід підрозділу Internet for the Future, який включає в себе продаж оптичних маршрутизаторів, впав на 5% до 1,3 млрд доларів. Підрозділ Collaboration, до якого входить Webex, додав 1,1 млрд доларів доходу, що на 2% менше, ніж рік тому.



Що стосується другого кварталу, то Cisco заявила, що прогнозує зростання виручки від 4,5% до 6,5%, а прибуток складе від 84 до 86 центів на акцію.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада