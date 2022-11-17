Латвійська Tet більш ніж удвічі розширює власну хмарну платформу

17 ноября 2022 г., 17:15

За заявою Tet, компанія розширює хмарну платформу Tet Cloud більш ніж удвічі і тепер пропонує розміщення даних не лише у Латвії, а й у Данії. Це розширення пов'язане з постійним зростанням попиту на внутрішньому та експортних ринках, особливо в Україні. Завдяки придбанню компанії Telia Latvija до шести дата-центрів Tet додалися також ресурси ЦОД у Копенгагені.



З жовтня модернізована хмара Tet Cloud «живе» не тільки в центрі обробки даних Dattum у Ризі, де вона знаходилася раніше, а також розгорнута в трьох ЦОД, один з яких знаходиться в Данії. Зазначено, нове рішення відкриє для клієнтів набагато ширші можливості для безпечного резервування своїх даних, використовуючи латвійські дата-центри або датський ЦОД. Це особливо важливо для компаній, які хочуть зберігати резервні копії у кількох країнах.



Повідомлюється, що українські підприємства, які хочуть спробувати хмару Tet, можуть отримати безкоштовно три місяці за умови подання заявки до кінця 2022 року.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада