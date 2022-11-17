Апаратна підтримка АІ в комп'ютерах має стати обов'язковою

17 ноября 2022 г., 15:15

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На Snapdragon Summit 2022, організованому компанією Qualcomm, було оголошено результати тестування процесора цього виробника під час виконання завдань із підтримкою технології ШІ на Windows-платформах. Зазначається, що інтегрований ШІ-процесор Qualcomm Hexagon у обчислювальних платформах Snapdragon розвантажує ресурсомісткі обчислювальні завдання ШІ з CPU та GPU, що значно підвищує продуктивність пристрою. Заявлено, що при використанні попередньої версії Procyon AI Inference Benchmark, процесор Hexagon AI працює до 5 разів швидше, ніж центральний процесор конкурента, і до 2,5 разів швидше, ніж графічний процесор конкурента.



Випущене нещодавно Microsoft оновлення Windows 11 2022 для комп'ютерів на базі платформи Snapdragon 8cx Gen 3 тепер надає такі інтелектуальні функції відеодзвінків, як придушення шуму, розмиття фону, автоматичне кадрування, надвисока роздільна здатність та зоровий контакт. Завдяки використанню нейронної обробки на пристрої відеодзвінки можуть бути більш захоплюючими, гарантуючи, що кожен зможе звучати і виглядати найкращим чином. Платформа Snapdragon може реалізувати ці можливості за допомогою інтегрованого механізму штучного інтелекту, заощаджуючи при цьому ресурси CPU та GPU, забезпечуючи багатозадачність та більш тривалий час автономної роботи. Це контрастує з традиційними системами на базі x86, які в основному покладаються на CPU та GPU для складного обчислювального моделювання та, як наслідок, можуть обмежувати продуктивність та час автономної роботи.



Повідомляється, що в 2023 році основні програми Adobe Creative Cloud стануть нативними для Windows на Snapdragon, починаючи з Fresco та Acrobat. Adobe використовує можливості Snapdragon для обробки штучного інтелекту, щоб забезпечити більш персоналізований та інтуїтивно зрозумілий досвід у своєму Creative Suite, який поєднується з Adobe Sensei.



Qualcomm також представила назву процесорного ядра наступного покоління Oryon, яке буде інтегровано в майбутні платформи Snapdragon, щоб забезпечити найкращу у своєму класі продуктивність та ефективність для створення нового класу ПК, смартфонів, автомобілів та багато іншого. Очікується, що випуск процесорів Oryon відбудеться 2023 року.

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