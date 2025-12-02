Уряд ухвалив рішення щодо подальшого розвитку розподіленої генерації

2 декабря 2025 г., 10:25

Уряд запровадив нові стимули і можливості для розвитку розподіленої генерації. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.



«Підвищити енергетичну стійкість громад в таких умовах дозволяють нові обʼєкти децентралізованої генерації, зокрема — когенераційні установки. Вони можуть виробляти одночасно і тепло, і електроенергію, забезпечуючи децентралізацію і додаткову стійкість під час відключень», – наголосила Юлія Свириденко.



Уряд встановив спеціальну ціну на газ для когенераційних установок на прифронтових регіонах.



Знижено ціну на природний газ до 19 000 грн за тисячу кубометрів для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових областях. Ціна діятиме протягом одного року.



«Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дозволяє їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично», – зазначила Очільниця Уряду.



Кабінет Міністрів спростив процедуру встановлення об’єктів розподіленої генерації і прибрав обмеження щодо потужності.



Раніше обмеження за потужністю (від 1 мВт) створювали труднощі для громад, лікарень, шкіл і підприємств, які потребували менших джерел живлення.



Спрощений порядок поширюється на всі типи установок: газові та дизельні генератори, когенераційні модулі, газотурбінні й газопоршневі установки, системи зберігання енергії.



Уряд відновив конкурс на будівництво генеруючої потужності. Внесено зміни, які дозволять закінчити конкурс на будівництво нових обʼєктів генеруючої потужності і поновити проведення нових конкурсів.

