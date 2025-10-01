Check Point та Nutanix посилюють захист хмари

1 октября 2025 г., 15:35

Компанії Check Point та Nutanix оголосили про значний прогрес у сфері мережевої безпеки хмарних середовищ - рішення Check Point CloudGuard Network Security отримало валідацію Nutanix Ready з релізом Nutanix Cloud Infrastructure (NCI) 7.3.





Як зазначається, ця інтеграція, що посилює довгострокове партнерство між двома гігантами, забезпечує безшовне впровадження CloudGuard Network Security з використанням нативних інструментів Nutanix Flow Network Security та механізму Service Insertion. Це є критично важливим для організацій, які прагнуть посилити свій захист без збільшення операційних витрат в умовах зростання гібридних хмар та загроз на базі АІ.





Ключовим нововведенням є використання Nutanix Service Insertion, що дозволяє вбудовувати віртуальні мережеві сервіси сторонніх виробників, як-от CloudGuard Network Security (з IPS, anti-bot та іншими функціями), безпосередньо у шлях даних між віртуальними машинами. Завдяки інтеграції з Flow Virtual Networking (FVN), трафік тепер автоматично перенаправляється через віртуальні брандмауери Check Point для глибокої перевірки та застосування політик L3–L7. Це усуває необхідність ручного налаштування складних таблиць маршрутизації чи VLAN, що значно спрощує архітектуру для ІТ-фахівців.





Підкреслюється, що нова інтеграція виводить CloudGuard Network Security на рівень лідера безпеки в екосистемі Nutanix, автоматично перенаправляючи трафік між віртуальними машинами (East-West) та між орендарями для інспекції. Це є основою для спрощення впровадження архітектури Zero Trust та мікросегментації в приватній хмарі. Також реалізовано динамічне Firewall Chaining — можливість визначати послідовність проходження трафіку через різні точки інспекції (наприклад, через NGFW, а потім через Traffic Analyzer) на основі гнучких політик, а не статичних маршрутів.





У Check Point наголосили, що зниження операційних витрат досягається завдяки адаптивним політикам CloudGuard Network Security. Інтегруючись з Nutanix Prism Central, рішення імпортує категорії, теги та ідентифікатори віртуальних машин Nutanix у свій фреймворк управління безпекою. Це дозволяє створювати політики, які автоматично адаптуються до змін у віртуальній інфраструктурі, гарантуючи, що нова розгорнута VM миттєво отримує відповідний захист без ручного втручання, забезпечуючи постійний контроль та відповідність регуляторним вимогам.

