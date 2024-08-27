Частка Linux на світовому ринку ОС вперше наблизилася до 4,5%

27 августа 2024 г., 16:25

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Аналітична компанія StatCounter стверджує, що в липні частка Linux на світовому ринку настільних операційних систем досягла історичного максимуму в 4,44%, порівняно з 3,12% рік тому. В липні 2022 року вона становила лише 2,76%. Дивлячись на цю відносно невелику цифру слід враховувати, що більшість дистрибутивів Linux по суті безкоштовні.

Операційна система Linux вперше подолала позначку в 4% у лютому, але у квітні та травні знову впала до 3,9%. У червні вона досягла 4,05%, а в липні – свого рекордного рівня в 4,44%.

Багато споживачів не розглядають серйозно використання Linux як щоденної операційної системи. Втім ця ОС широко використовується в корпоративних ІТ-системах через її гнучкість, відкритість і доступність, а також широкий спектр універсальних і спеціалізованих дистрибутивів, доступних безплатно.

Цікаво, що за оцінками StatCounter, в Україні за підсумками липня основні ОС ділили між собою ринок наступним чином: Windows – 85,3% (у світі 72,1%), Mac OS – 7,86% (світ 14,92%), Linux – 2,62% (у січні було 8,49%), Chrome OS – 0,13%, інші – 4,09%.

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