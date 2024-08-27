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Digital View представила 13,3-дюймовий бездротовий кольоровий E Ink монітор

27 августа 2024 г., 17:25
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Digital View представила 13,3-дюймовий кольоровий E Ink монітор

Компанія Digital View анонсувала модель ESP6-13 -- 13,3-дюймовий кольоровий E Ink монітор з можливістю бездротового живлення WiCharge.

У моніторі Digital View ESP6-13 використовується кольорова панель E Ink 13,3” Spectra 6 у поєднанні з платою контролера Digital View SP6-133 із вбудованим MCU ESP32. У результаті вийшов монітор з ультранизьким енергоспоживанням, дисплеєм Never Blank. Зазначається, дисплей E Ink Spectra 6 забезпечує відмінну видимість як за нормального освітлення, так і за дуже яскравого, що робить його ідеальним для вивісок у громадських місцях.

WiCharge усуває прив'язку і забезпечує справді бездротове живлення для цифрових продуктів, доповнюючи бездротові дані, такі як Wi-Fi.
Існує кілька підходів до виведення зображення на дисплеї (на основі стандартної версії монітора ESP6-13):
- Підключення USB-C від ПК до SP6-133, для цього потрібен фірмовий Windows-додаток.
- Wi-Fi з відповідним медіадодатком, встановленим на бортовому MCU ESP32, і відповідним віддаленим сервером контенту. Digital View пропонує додаток, що підтримує до 3 моніторів з оновленням контенту через хмарний сервер.
- Bluetooth також підтримується мікроконтролером ESP32, тому виробник може розробити застосунок, що використовує його як шлях оновлення контенту.

Функція Never Blank базується на тому, що дисплеї E Ink Epaper бістабільні. А це означає, що коли зображення записується на дисплей, воно залишається там доти, доки не буде записано інше. Таким чином, якщо відбудеться вимкнення живлення, зображення залишиться на дисплеї.

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