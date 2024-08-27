Мінкульт створює електронний каталог музейних скарбів Україні

27 августа 2024 г., 15:35

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З початку повномасштабної війни загострилася проблема збереження української культурної спадщини. Щоб захистити артефакти від розкрадання та знищення, в Україні створюється Реєстр музейного фонду України. Це державний безплатний інструмент, створений для зручності, прозорості та швидкості роботи не тільки працівників музеїв й Міністерства культури та інформаційної політики України, а й для всіх охочих дізнаватися про українську культурну спадщину.

«Реєстр вже почав працювати у тестовому режимі, і музеї вивчають та наповнюють його. Технічно він поділяється на дві частини: внутрішню, яку наповнюють музеї, і окремий публічний портал для всіх громадян країни, який є цікавим та інтерактивним інструментом для вивчення, пошуку та популяризації українського музейного надбання. Це зручний інструмент для управління музейними фондами, що належать Україні», – каже Анастасія Бондар, заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації МКІП.

Реєстр розроблявся компанією Strimco на замовлення Фонду міжнародної солідарності за фінансування уряду Польщі для держави Україна та Міністерства культури та інформаційної політики України. Наразі МКІП працює над проєктом постанови Кабміну «Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження реєстру музейного фонду України». Планується, що реєстр активно розвиватиметься та розширюватиме свої функції, спростить паперовий документообіг та буде інтегрований з ресурсами інших державних органів та міжнародних організацій.

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