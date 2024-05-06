Центрів обробки даних гіперскейлерів вже більше тисячі

6 мая 2024 г., 14:25

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Нові дані Synergy Research Group показують, що кількість великих центрів обробки даних, якими керують гіперскейлери, зросла до 992 наприкінці 2023 року, а на початку 2024 року перевищила позначку в тисячу.



При цьому для подвоєння загальної потужності гіпермасштабних дата-центрів гіперскейлерів знадобилося всього чотири роки, оскільки кількість об’єктів стрімко зростає, а їхня середня потужність продовжує збільшуватися.



Дані Synergy показують, що на Сполучені Штати все ще припадає 51% світових потужностей, вимірюваних у МВт критичного ІТ-навантаження. У Європі та Китаї вже приблизно по третині від загального балансу.



За прогнозами Synergy, загальна потужність ЦОД гіперскейлерів знову подвоїться протягом наступних чотирьох років. Хоча щороку в мережі з’являтиметься приблизно 120-130 таких центрів обробки даних, зростання потужностей буде все більше зумовлене ще більшим масштабом цих нових обʼєктів, а основною причиною такого збільшення є технологія генеративного AI.



Дослідження Synergy базується на аналізі даних 19 найбільших світових компаній, що надають хмарні та інтернет-послуги, в тому числі найбільших операторів у сферах SaaS, IaaS, PaaS, пошуку, соціальних мереж, електронної комерції та ігор.



Компанії з найбільшими центрами обробки даних - це провідні хмарні провайдери - Amazon, Microsoft і Google. Окрім величезної мережі дата-центрів на їхньому рідному ринку в США, кожна з них також має кілька дата-центрів у багатьох інших країнах світу. У сукупності на ці три компанії зараз припадає 60% всіх потужностей дата-центрів гіперскейлерів.



За Amazon, Microsoft і Google в рейтингу йдуть Meta/Facebook, Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance та інші відносно менші гравці.



Прогнозовані цифри зростання Synergy значною мірою ґрунтуються на відстеженні портфеля майбутніх дата-центрів великих хмарних провайдерів. Відомий Synergy портфель майбутніх гіпермасштабних дата-центрів наразі налічує 440 об’єктів, які перебувають на різних стадіях планування, розробки або оснащення.



«Хоча кількість гіпермасштабних дата-центрів гіперскейлерів та їх середній розмір продовжують зростати вражаючими темпами, за цими тенденціями стоїть багато складнощів та нюансів, - зазначив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик дослідницької групи Synergy Research Group. - Загалом, власні дата-центри набагато більші, ніж орендовані, а дата-центри в країні базування гігантської компанії набагато більші, ніж її міжнародні об’єкти, хоча є багато винятків з цих тенденцій. Ми також спостерігаємо певну біфуркацію в масштабах центрів обробки даних. В той час як основні центри обробки даних стають дедалі більшими, також зростає кількість відносно менших центрів обробки даних, які розгортаються для того, щоб наблизити інфраструктуру до клієнтів. Якщо підсумувати все це разом, то всі основні тенденції зростання різко спрямовуються вгору».

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