Дохід Foxconn за квітень зріс на 19% до 15,83 млрд дол.

6 мая 2024 г., 15:35

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Як пише Reuters, тайванська компанія Foxconn, найбільший у світі контрактний виробник електроніки, підтвердила, що очікує зростання доходів у другому кварталі, і повідомила про рекордні продажі за квітень.



У заяві Foxconn йдеться, що другий квартал цього року «залишається традиційним міжпіковим сезоном, а основні продукти вступають у період переходу від старої до нової продукції».



«Очікується, що операційні показники у другому кварталі зростуть як у порівнянні з попереднім кварталом, так і в порівнянні з попереднім роком», йдеться у заяві виробника.



Компанія, яка офіційно називається Hon Hai Precision Industry, заявила, що квітневий дохід досяг 510,9 млрд тайваньських доларів (15,83 млрд дол. США), що, за її словами, є найвищим показником за аналогічний період і становить зростання на 19% у річному обчисленні.



Виторг від продажів розумної споживчої електроніки, включаючи смартфони, у квітні продемонстрував «значне зростання» у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Високий попит на сервери штучного інтелекту також забезпечив «значне зростання» у квітні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в сегменті хмарних і мережевих продуктів, додали в компанії.



Раніше Foxconn повідомляла, що в першому кварталі дохід компанії знизився на 9,6% в річному обчисленні до 1,322 трлн тайваньських доларів.



Перший квартал традиційно «тихіший» за попередній - сезон, коли тайванські виробники компанії намагаються встигнути поставити смартфони, планшети та іншу електроніку таким великим вендорам, як Apple, до періоду свят на західних ринках наприкінці року.

У четвер квартальні результати та прогноз Apple перевершили скромні очікування, а генеральний директор Тім Кук заявив, що зростання доходів відновиться в поточному кварталі.



У березні Foxconn прийняла набагато більш оптимістичний прогноз на цей рік, заявивши в своєму звіті про прибутки за четвертий квартал, що очікує значного зростання доходів завдяки зростаючому попиту на сервери для штучного інтелекту.



Акції Foxconn виросли майже на 50% в цьому році.

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