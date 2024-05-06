X-Silicon об'єднує GPU і векторний процесор RISC-V в одному AI-ядрі

6 мая 2024 г., 13:35

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Стартап X-silicon із Сан-Дієго розробив IP-ядро, що об'єднує процесор RISC-V з GPU Vulkan з відкритим стандартом для чипів штучного інтелекту і машинного навчання. Архітектура NanoTile «C-GPU», розроблена X-Silicon, додає GPU-прискорення до ядра векторного процесора RISC-V з тісно пов'язаною пам'яттю для створення монолітного процесорного ядра, що працює з відкритим графічним стандартом Vulkan.



C-GPU пропонується у вигляді IP-блоків і програмного забезпечення для процесорних компаній, які розробляють SoC з низьким енергоспоживанням для наступного покоління 3D-графіки, обчислень і AI/ML в переносних пристроях, AR/VR-гарнітурах, автодисплеях, приграничних і хмарних процесорах, промислових системах, робототехніці та інших підключених вбудованих/IoT-пристроях.



Компанія працює над дизайном чипів з використанням IP спільно з SiFive і Ventana Micro Systems. Ventana вже використовує ядра GPU від Imagination Technologies з Великої Британії для своїх чипсетів RISC-V AI.



X-Silicon заявляє, що буде відкривати вихідні коди своєї уніфікованої архітектури набору інструкцій (ISA) векторного процесора RISC-V з GPU і надавати доступ до апаратного забезпечення на рівні регістрів через рівень абстракції апаратного забезпечення (HAL). Ця стратегія спрямована на споживачів чипів, даючи змогу OEM-виробникам і постачальникам контенту налаштовувати свої драйвери та додатки на вищому рівні, ніж це можливо наразі.



X-Silicon також першою запропонувала Vulkan на RISC-V із вбудованим GPU-прискоренням, що робить його придатним для пристроїв на базі Android.



Замість використання трикутників для візуалізації графіки, X-Silicon C-GPU розроблено з нуля для оптимальної візуалізації та управління динамічним контентом за допомогою одного процесора C-GPU з кількома NanoTiles. За словами компанії, ця архітектура краще підходить для реалізації більш ефективних алгоритмів графіки, штучного інтелекту та обчислень, оскільки вона не пов'язана обмеженнями сучасних графічних процесорів.



Архітектура NanoTile підтверджена 14 патентами на обчислення AI/ML і рендеринг на GPU з використанням одного процесора. Основні претензії стосуються способів переміщення даних між обчислювальними ядрами та пам'яттю, зменшення затримок і підвищення ефективності обчислень. Запатентована ІС також дає змогу розгортати архітектуру NanoTile у прикордонних і хмарних конфігураціях, забезпечуючи федеративну модель обчислень на GPU.



Кілька ядер C-GPU розташовуються на кристалі у вигляді плиток і з'єднуються за допомогою вбудованої в кристал швидкої композиторної матриці, яка може динамічно об'єднувати виходи кожного ядра в загальний буфер. Це може бути кадровий буфер для графіки або конвеєрні буфери для кодеків, опрацювання відеоефектів і AI, а кожне ядро може бути програмно запрограмоване для різних робочих навантажень.



Це дає змогу використовувати швидку SRAM або eDRAM на кристалі як кеш другого рівня, який може агрегувати дані від кількох ядер. Обчислення в пам'яті з виконанням загальних операцій поблизу пам'яті дадуть змогу ще більше знизити пропускну здатність і підвищити продуктивність.



Робочі навантаження можуть бути реалізовані паралельно або конвеєрно і виконуватися одночасно на одному ядрі, на відміну від послідовного виконання на традиційних GPU. Крім того, на одному ядрі може працювати операційна система.



«Ми хочемо забезпечити покращений візуальний досвід безпосередньо на промислових і споживчих пристроях, де користувачі звикли використовувати дисплеї своїх мобільних телефонів для користувальницького інтерфейсу, одночасно підвищуючи інтелектуальні можливості цих граничних пристроїв. Ми також хочемо забезпечити малопотужні візуальні обчислення в хмарі, які підтримують нові методи, випереджаючи можливості, доступні в закритих системах. Наша запатентована архітектура C-GPU Nano Tile з відкритим стандартом ідеально підходить для процесорних компаній, націлених на створення SoC-рішень для ринків з низьким енергоспоживанням", - говорить Ден Нільссон, генеральний директор X-Silicon. «Надаючи доступ на рівні регістрів через рівень апаратної абстракції, ми не тільки забезпечуємо нові та більш ефективні методи рендерингу, а й гарантуємо сумісність з декількома поколіннями апаратного забезпечення, що дуже важливо для виробників споживчих, промислових IoT і автомобільних компонент з більш тривалим життєвим циклом».



«Уже понад двадцять років індустрія шукає GPU з відкритим стандартом, досить гнучкий і масштабований, щоб підтримувати різні ринки, як-от AR/VR, автомобільна промисловість, під'єднаний IoT і великі вертикалі вбудовуваних систем, зокрема й робототехніку», - говорить аналітик Джон Педді. «Мене інтригує динамічна і високомасштабована архітектура C-GPU Nano Tile від X-Silicon та її здатність виконувати кілька завдань одночасно або послідовно, включно з ОС, додатками, графікою, обчисленнями та обробкою AI/ML. У цьому відношенні вони унікальні».



«Ми раді співпрацювати з X-Silicon, оскільки вони пропонують своє рішення для рендерингу графіки з підтримкою Vulkan для екосистеми RISC-V і додають захопливу 3D-графіку на граничні платформи, які не можуть отримати доступ до інших власних GPU, доступних на ринку», - сказав Джон Ранко, старший віцепрезидент із продукції SiFive. «Рішення X-Silicon дає змогу цим платформам пропонувати розширені можливості користувацького інтерфейсу за допомогою одного високопродуктивного процесора RISC-V. Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи, щоб надати нові графічні можливості споживачам і вбудовуваним системам за допомогою відкритої стандартної реалізації Vulkan з підтримкою RISC-V від X-Silicon».



«Компанія Ventana Micro Systems рада співпраці з X-Silicon як ключового постачальника графічних і обчислювальних рішень в екосистемі RISC-V. Інноваційні графічні та обчислювальні рішення X-Silicon з програмним прискоренням легко поєднуються з векторними можливостями RISC-V, демонструючи потужну комбінацію, що підвищує продуктивність і ефективність приграничних обчислювальних рішень", - говорить Баладжі Бахта, засновник і генеральний директор Ventana Micro Systems. «Поєднуючи архітектуру GPU X-Silicon з підтримкою Open-Standard Vulkan з нашими високопродуктивними процесорами RISC-V, ми прагнемо створити нові та універсальні додатки для приграничних обчислень і центрів обробки даних».



Наприкінці цього року компанія планує надати набори для розробки програмного забезпечення обраним партнерам з ранніх розробок.

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