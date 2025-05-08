Cadence представила суперкомп'ютер Millennium M2000 з NVIDIA Blackwell

8 мая 2025 г., 15:35

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На своєму щорічному флагманському заході для користувачів CadenceLIVE Silicon Valley 2025 компанія Cadence оголосила про значне розширення платформи Cadence Millennium Enterprise Platform, представивши новий суперкомп'ютер Millennium M2000 із системами NVIDIA Blackwell, що забезпечує моделювання з прискоренням AI на безпрецедентній швидкості та масштабі для інженерних завдань і завдань із розроблення ліків.



Новий суперкомп'ютер об'єднує провідні в галузі розв'язувачі Cadence із системами NVIDIA HGX B200, графічними процесорами NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, бібліотеками NVIDIA CUDA-X і програмним забезпеченням розв'язувачів. Ця потужна комбінація забезпечує значне скорочення часу моделювання та до 80 разів вищу продуктивність порівняно з системами на базі CPU для автоматизації проєктування електроніки (EDA), системного проєктування й аналізу (SDA), а також для додатків, пов'язаних із відкриттям ліків. Суперкомп'ютер забезпечує тісну оптимізацію програмно-апаратного комплексу, що дає змогу досягти проривної продуктивності за зниження енергоспоживання до 20 разів у різних дисциплінах, прискорюючи створення інфраструктури AI, просуваючи проєктування фізичних машин AI та розширюючи межі розробки ліків.



«Суперкомп'ютер Millennium M2000 забезпечить наступний стрибок в інженерних розробках з прискоренням AI, використовуючи наші масивно масштабовані розв'язувачі, спеціалізовані обчислення NVIDIA Blackwell та AI, щоб допомогти конструкторам продовжувати розширювати межі можливого», - сказав Анірудх Девган (Anirudh Devgan), президент і генеральний директор Cadence. «Суперкомп'ютер Millennium M2000, спеціально створений для найпередовіших AI-моделей сьогоднішнього і завтрашнього дня, забезпечує безпрецедентну продуктивність дизайнерів для розвитку наступного покоління інфраструктури AI, фізичних систем AI та відкриття ліків».



«Найскладніші інженерні завдання у світі - від біології до проєктування чипів - потребують моделювання в масштабах і на швидкостях, можливих тільки за умови прискорених обчислень», - зазначив Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. «Суперкомп'ютер Millennium M2000, створений на базі NVIDIA Blackwell, CUDA-X і обчислювального ПЗ Cadence, є новим класом інфраструктури: фабрикою AI для науки, щоб стимулювати прориви, які змінять відкриття в різних дисциплінах».



Наступне покоління інфраструктурного AI, фізичного AI та наукового AI вимагає складних обчислювальних можливостей у центрах обробки даних і периферійних пристроях. Спираючись на успіх суперкомп'ютера Millennium M1, що забезпечує революційну продуктивність та енергоефективність для високоточного моделювання обчислювальної гідродинаміки (CFD), суперкомп'ютер Millennium M2000 використовує широкий спектр програмних рішень Cadence для EDA, SDA та молекулярного ПЗ для виконання раніше неможливих масштабних моделювань, що змінює підходи до проєктування напівпровідників та 3D-IC, цифрових двійників центрів обробки даних, моделювання відкриття ліків та інших інженерних завдань на ринках гіпермасштабних обчислень.



Суперкомп'ютер Millennium M2000 - перший у галузі спеціально розроблений емулятор для проєктування AI - поєднує в собі всі мультифізичні можливості, потрібні для аналізу й оптимізації 3D-IC і передових пакувальних конструкцій, включно із силовими, тепловими, стресовими/розтягувальними та електромагнітними. Це дає змогу домогтися чудової якості за частку часу, забезпечуючи інженерним групам більшу надійність і ефективність у циклах розроблення продукції. Наприклад, традиційне моделювання цілісності електроживлення на рівні напівпровідникових мікросхем обмежене невеликими часовими інтервалами. Тепер замовники можуть проводити моделювання менш ніж за день за допомогою одного суперкомп'ютера Millennium M2000, на що раніше сотні процесорів витратили б майже два тижні.



Створення інфраструктури AI вимагає значних інвестицій у центри обробки даних і обчислювальну інфраструктуру. Енерго- і ресурсоощадні технології мають вирішальне значення для створення нового покоління базових моделей на фабриках AI. Цифрові двійники підвищують ефективність роботи, знижують ризики та загальне енергоспоживання. Суперкомп'ютер Millennium M2000 прискорює проєктування та експлуатацію цифрових двійників центрів оброблення даних, а також процес моделювання стійок, плат і обладнання, які їх обслуговують.



Суперкомп'ютер Millennium M2000 також забезпечує високоточне та високопродуктивне віртуальне моделювання машин, що втілюватимуть AI за межами центрів оброблення даних, таких як автономний транспорт, безпілотні літальні апарати та робототехніка. Для ефективного проєктування цих систем поєднання прискорених обчислень і обчислювального програмного забезпечення дає змогу в найкоротший термін створювати досконаліші конструкції завдяки віртуальним аеродинамічним трубам, які точно моделюють реальні умови. Проєктувальники електронних і мехатронних систем тепер можуть ухвалювати важливі рішення менш ніж за день, а не за кілька днів, заощаджуючи час і енергію порівняно з використанням суперкомп'ютерного кластера Top 500 із сотнями тисяч процесорів.



Cadence Molecular Sciences прискорює відкриття ліків, даючи змогу фармацевтичним компаніям виконувати більше симуляцій за менший час за допомогою суперкомп'ютера Millennium M2000. Платформа молекулярного дизайну Orion компанії Cadence у хмарі Cadence OnCloud, доступна на суперкомп'ютері Millennium M2000, надає дослідникам неперевершену обчислювальну потужність для прискорення пошуку потенційних кандидатів на лікарські препарати та підвищення масштабованості процесів. У результаті замовники можуть досліджувати більше сценаріїв та ітерацій дизайну в більш стислі строки, що призводить до прискорення інновацій та поліпшення розробки продуктів.



Суперкомп'ютер Millennium M2000 доступний як у хмарі, так і у вигляді локального пристрою. Багато замовників, зокрема Ascendance, Boom Supersonic, MediaTek, Supermicro і Treeline Biosciences, дали свої рекомендації.

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