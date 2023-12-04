Біткоїн перетнув планку у 41 тисячу доларів

4 декабря 2023 г., 17:36

Курс біткоїна сьогодні подолав планку у 41 тис дол., досягнувши річного максимуму.

За добу біткоїн подорожчав на 11% сягнувши у пікові моменти до 41978 дол. і таким чином вийшов на рівень, який був лише у травні 2022 року. За місяць курс криптовалюти зріс майже на 10 тисяч доларів.

Друга за обсягом продажів криптовалюта Ethereum також оновила свій річний максимум, подорожчавши майже на 10 відсотків - до 2269 дол. Ця криптовалюта також перевищила 2200 доларів уперше з весни 2022 року.

Як повідомляє Bloomberg, зростання криптовалют може бути частково пояснено тим, що Федеральна резервна система США закінчила підвищувати базову ставку і наступного року перейде до її зниження. І це заохочує інвесторів саме до цього сегменту.

У жовтні з'явилися новини про можливе схвалення спотового біржового фонду (ETF) на біткоїн з боку Комісії з цінних паперів і бірж США і це стимулювало ринок криптовалют. За даними Bloomberg, подія може статися до січня наступного року.

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