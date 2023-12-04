«Київстар» запропонує клієнтам послуги на базі хмарних технологій Amazon Web Services

4 декабря 2023 г., 16:35

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Український телеком-оператор «Київстар» оголосив про підписання меморандуму про співпрацю з Amazon Web Services (AWS), провідним світовим провайдером хмарних сервісів. У рамках угоди компанії співпрацюватимуть за низкою ініціатив, серед яких: перехід платформи управління даними (DMP) «Київстар» до AWS; створення в «Київстар» спеціалізованої команди з досвідом роботи з технологією AWS та фокусом на обробці даних і штучному інтелекті, а також послугах хмарної інфраструктури.

Наступним етапом співпраці «Київстар» запропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг на базі технологій AWS: рішення AWS для обробки та аналізу даних, звітності та моделювання; допомогу у міграції IT-інфраструктури клієнтів до AWS; безпеку даних та захист від кіберзагроз в AWS тощо.

Для реалізації цього масштабного та складного проєкту «Київстар» створить спеціальну команду експертів з технології AWS та розширить її новими спеціалістами по роботі з даними. Практичний досвід та знання, отримані під час міграції платформи даних компанії, стануть міцним фундаментом для надання професійних послуг клієнтам в Україні та за кордоном.

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