Біткойн вже нижче 20 тис дол. - доходив до 17 593 дол.

20 июня 2022 г., 8:35

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Біткойн впав більш ніж на 13% в один момент у суботу, і тепер торгується нижче рівня в 20 000 дол. - ціна доходила до 17 593 дол.



Як доповідають спостерігачі електронна монета дійшла до найслабшого рівня за 18 місяців, оскільки інвесторів все більше занепокоєні щодо зростаючих проблем у галузі та в цілому у глобальній економіці.



Сектор цифрових валют зазнав удару цього тижня після того, як криптолендингова платформа Celsius заморозила зняття та перекази між рахунками, а інші криптокомпанії - Coinbase Global, Gemini та BlockFi - почали звільняти працівників.



Події збіглися з падінням на біржі, оскільки акції американських компаній зазнали найбільшого тижневого зниження за останні два роки через побоювання зростання процентних ставок і все більшої ймовірності початку рецесії.



Експерти підкреслюють, що прискорені темпи та глибина втрат біткойнів у поєднанні з падінням акцій можуть поставити під сумнів підтримку криптовалюти з боку низки груп інвесторів.



Хоча деякі установи купували біткойн, сподіваючись, що це компенсує падіння акцій та облігацій, це не продемонструвало, що це некорельований актив, підкреслюють спостерігачі.



Біткойн, найбільша криптовалюта, у суботу впав приблизно на 13,7% до мінімуму в 17 593 доларів – найнижчого рівня з грудня 2020 року – а потім знову піднявся до 18 556.



Цього року криптомонета втратила близько 60% своєї вартості, тоді як конкурентна криптовалюта, яка підтримується Ethereum, впала на 74%. У 2021 році біткойн досягав піку в понад 68 000 доларів.

Джеффрі Гундлах (Jeffrey Gundlach), генеральний директор DoubleLine Capital, заявив у минулу середу, що він не здивується, якщо біткойн впаде до 10 000 доларів.



Треба зазначити, що та ситуація, що складається зараз з криптовалютами може суттєво зачепити сегмент графічних карт та привести до зниження цін на продукти та зменшення дефіциту.

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