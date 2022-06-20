Україна прагне долучитись до програми розвитку сучасних технологій «Цифрова Європа»

20 июня 2022 г., 9:25

На засіданні 17 червня уряд затвердив делегацію для переговорів України та ЄС щодо участі у програмі «Цифрова Європа». Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду зауважив, що «Цифрова Європа» – це масштабний проєкт на 7,5 млрд євро, який фінансує дослідження й програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок тощо. Участь у програмі, за його словами, прискорить для України отримання «цифрового безвізу» з ЄС.

«Ми хочемо стати частиною «Цифрової Європи», що відкриє перед нашою країною та громадянами ще більше можливостей для розвитку і реалізації своїх талантів», – підкреслив Денис Шмигаль.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист