Конференція MacAdminsUA'22 - 30 червня! 

|0
Друга конференція MacAdminsUA'22 відбудеться в онлайн-режімі 30 червня.
Що чекає на тих, хто візьме участь у події?
Армін Брігель розповість про рішення для патч-менеджменту — жива сесія про кращі практики віддаленого оновлення софта на парк техніки Apple. Ось книги Арміна, він напевно один з найбільш кваліфікованих фахівців у світі. Виступ англійською.
Петро Чорноморець, психолог, розповість про те як утримати лад в голові коли навколо війна. Живий виступ "Біохімія стресу та життєвого балансу" та потім сесія Q&A, має бути корисно. Виступ українською
На конференції буду показано попередньо записане демо про хмарний MDM-продукт компанії Jumpcloud. У них в клієнтах Discord, Splunk, Peloton - розберемося за що їх цінують.
Ще будуть виступи по продуктах Jamf, напевно покажемо як Wandera в ріал-тайм захищає мобільних клієнтів від фішингу та кріптоджекінгу з малварами.
Буде також виступ «Енциклопедія автоматизацій macOS», попередньо-записаний, англійською.
Участь в конференції, як і минулого року, безплатна. Реєструйтеся, будь ласка на сайті https://macadmins.org.ua, перед подією надішлемо всі потрібні апдейти та посилання.
І можливо хто хоче виступити та поділитися зі спільнотою своїм досвідом керування парком техніки Apple - пишіть організаторам.
Ну, і виступи з попередньої конференції всі тут.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
|0