Bakotech та Intrasystems допомогли Укртелекому захиститись від DDoS завдяки Cloudflare

31 декабря 2024 г., 13:10

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Під час початку активних кібератак на українські компанії у 2022 році, АТ «Укртелеком», один з найбільших операторів зв’язку в Україні, зіткнувся з серйозними викликами у сфері інформаційної безпеки. Атаки на інфраструктуру компанії загрожували не лише її сервісам, але й безпеці користувачів. Зокрема наявні засоби забезпечували безпеку тільки на базових рівнях (L3/L4). В той час як потужність DDoS-атак сягала понад мільйон пакетів на секунду, що перевищувало можливості наявних систем. Спроби самотужки впоратися з ними не дали результатів.

Компанія потребувала надійного захисту від DDoS-атак, які загрожували доступності її послуг. Необхідно було оперативно впровадити рішення, яке б дозволило миттєво реагувати на атаки. Оператор повинен був забезпечити стабільну роботу своїх сервісів, попри зовнішні загрози. Тому «Укртелеком» за участі партнера-інтегратора Bakotech, Intrasystems, впровадила рішення Cloudflare для захисту своїх систем.

Cloudflare надає послуги для підвищення безпеки та продуктивності вебсайтів і додатків. Компанія є однією з найбільших мереж, що працюють в Інтернеті, і допомагає захищати інтернет-ресурси від DDoS-атак, зловмисних ботів та інших загроз. Це дозволяє ефективно відфільтровувати шкідливий трафік і забезпечувати безперебійну роботу онлайн-сервісів. Рішення Cloudflare також надає можливості для моніторингу трафіку та аналізу загроз.

Завдяки міжнародній співпраці з українськими фахівцями в США вдалося швидко організувати онбординг та налаштувати захист. Онбординг тривав трохи більше ніж годину, після чого вже стало помітно, що DDoS-атака пішла на спад. Після цього стало зрозуміло чому не спрацював фаєрвол Укртелекому – команда клієнта заблокувала трафік із закордону, проте 95% атак надходили саме з території України. Рішення Cloudflare допомогло підсвітити цей аспект.

Завдяки рішенню Cloudflare Укртелеком отримав: високий рівень захисту L7; рішення допомагає відстежувати та ефективно нейтралізувати атаки без втручання адміністраторів, а моніторинг відбувається через Security Operation Center, інтегрований в SIEM-систему компанії; покращення доступності більш як 20 своїх сервісів і додатків, попри постійні атаки.

Фактична ситуація з моменту впровадження та станом на вересень 2024

Таким чином, коли «Укртелеком» опинився у критичній ситуації, компанія екстрено звернулася до системного інтегратора Intrasystems. Зі свого боку, Bakotech допоміг налагодити контакт з вендором Cloudflare. Впровадження рішень Cloudflare дозволило компанії не лише захистило інфраструктуру «Укртелеком», але й продовжувати надавати послуги своїм клієнтам у складний час.

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