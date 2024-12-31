Система охолодження Frore Systems AirJet забезпечує 50% приріст продуктивності ультрабуків

31 декабря 2024 г., 14:45

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Компанія Frore Systems продемонструвала суттєвий приріст продуктивності завдяки твердотільним чипам активного охолодження AirJet у новому Samsung Galaxy Book4 Edge 14, тонкому ноутбуці з товщиною корпусу 10,9 мм. Доказовий зразок Samsung Galaxy Book4 Edge 14, модернізований за допомогою AirJet, досягає 50-відсоткового приросту стійкої продуктивності процесора та штучного інтелекту. Frore Systems представить оновлений ноутбук Samsung на виставці CES 2025.



Зазначається, Frore Systems домоглася 50-відсоткового збільшення продуктивності 14-дюймового Samsung Galaxy Book4 Edge з 12 до 18 Вт, замінивши два великі вентилятори, які використовуються в ноутбуці, на чотири чипи AirJet. Це рішення дало змогу скоротити площу, займану системою охолодження, на 45%: вентилятори займають 8800 мм² площі, тоді як площа AirJet становить 4800 мм². Таким чином, компактне рішення AirJet створює додатковий простір усередині 14-дюймового Galaxy Book4 Edge, що потенційно дає змогу збільшити обсяг батареї з нинішніх 55,9 Вт-год до 64,8 Вт-год, тобто на 16%, і підвищити час відтворення відео з 20 до 23,2 години.



Рішення AirJet дає змогу створити більш витончений пило- та водонепроникний корпус, який не потребує отворів для вентилятора на задній кришці Galaxy Book4 Edge, водночас зберігаючи безшумну роботу і надтонкий формфактор завтовшки 10,9 мм.



Порівняно з 15-дюймовим MacBook Air, товщина якого становить 11,5 мм, Galaxy Book4 Edge з оновленим AirJet не тільки тонший, а й перевершує MacBook Air за продуктивністю та часом автономної роботи на 50% і 29% відповідно. Galaxy Book4 Edge 14 з AirJet демонструє стійку продуктивність процесора і штучного інтелекту 18 Вт та час відтворення відео 23,2 години порівняно з MacBook Air 15, що працює на 12 Вт і 18 годин.



«Samsung Galaxy Book4 Edge 14 - це неймовірний ноутбук, який вже зараз демонструє вражаючу продуктивність і час автономної роботи завдяки приголомшливому процесору Qualcomm Snapdragon X Elite», - говорить доктор Сешу Мадхавапедді (Seshu Madhavapeddy), засновник і генеральний директор компанії Frore Systems. «Нова технологія Microsoft Co-Pilot+ PC перетворює те, як користувачі створюють, спілкуються та грають. Тільки уявіть собі нескінченні можливості з додатковим 50-відсотковим збільшенням стійкої продуктивності процесора та штучного інтелекту і 16-відсотковим збільшенням часу роботи від акумулятора завдяки AirJet. Майбутнє штучного інтелекту дійсно розкривається завдяки твердотільному активному охолодженню AirJet».



Повідомляється, на виставці CES 2025 можна буде побачити оновлений 14-дюймовий Samsung Galaxy Book4 Edge з AirJet у дії, а також низку комерційних продуктів, виготовлених клієнтами Frore Systems і оснащених твердотільним активним охолодженням AirJet. Компанія Frore Systems продемонструє ще безліч пристроїв, модернізованих чіпами AirJet, а також AirJet PAK, які являють собою твердотільні модулі активного охолодження, які можна під'єднати, а також ті, які працюють у режимі «plug-and-play», призначені для промислових і AI-пристроїв Smart Cities Edge, які забезпечують безкомпромісну продуктивність AI в корпусах промислового класу, які є надкомпактними, легкими, безшумними, не піддаються вібраціям, пило- та водонепроникними.

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