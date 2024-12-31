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Nvidia готує випуск B300 Blackwell

31 декабря 2024 г., 11:45
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Nvidia готує випуск B300 Blackwell

За даними SemiAnalysis, компанія Nvidia випустила оновлений графічний процесор Blackwell, B300, і покращений компонент Grace-Blackwell, GB300.

Дизайн B300 орієнтований на той самий 4-нм техпроцес від TSMC, який використовується для B100 і B200. Однак завдяки змінам у дизайні FLOPS-продуктивність порівняно з B200 збільшилася на 50%, стверджує видання, не розкриваючи своїх джерел. Графічний процесор B300 також використовує 12-шарову пам'ять HBM3E DRAM, збільшуючи обсяг пам'яті на GPU до 288 ГБ, хоча пропускна спроможність пам'яті залишається незмінною - 8 ТБ/с на GPU.

Нагадаємо, Nvidia випустила свої графічні процесори B100, B200 Blackwell і компонент GB200, який містить процесор на базі ARM і два графічні процесори, у березні 2024 року. Причому поява оригінальних компонентів Blackwell була затьмарена повідомленнями про перегрів графічних процесорів у серверних стійках.

За словами SemiAnalysis, процесори Blackwell серії B300 мають збільшений тепловий розрахунковий бюджет - 1,2 кВт на процесор порівняно з 1 кВт у B200, а завдяки більшому обсягу пам'яті вони націлені на додатки, пов'язані з обчисленням умовиводів.

Пластини, на яких виробляють чипи, зазвичай проводять на виробничій лінії близько трьох місяців, що разом із часом на тестування на рівні пластин, пакування і тестування компонентів зазвичай визначає мінімальний шестимісячний період від початку постачання чипів.

За даними SemiAnalysis, B300 має деякі відмінності від B200/GB200 в упакуванні.  Як повідомляється, Nvidia постачатиме B300 тільки в модулі «SXM Puck», а процесор Grace - у корпусі BGA, залишаючи замовникам можливість купувати додаткові компоненти на обчислювальній платі. Рекомендований контролер управління хостом (HMC) - від стартапу Axiado, а пам'ять другого рівня - модулі LPCAMM, імовірно, від Micron.

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