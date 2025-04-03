Semtech і Amphenol передають дані по мідному кабелю з продуктивністю 1,6 Тб/с

3 апреля 2025 г., 9:35

0

Tweet

Компанії Amphenol і Semtech продемонстрували активну мідну кабельну збірку, здатну працювати зі швидкістю передавання даних 1,6 Тб/с для додатків у дата-центрах. Для таких швидкостей раніше були потрібні волоконно-оптичні кабелі, які можуть бути дорогими та споживати більше енергії під час використання високопродуктивних DSP-чипів.



Активні мідні кабелі 800 Гбіт/с (ACC) були продемонстровані у 2024 році. Активний мідний кабель 1,6T Octal Small Form-factor Pluggable (PSFP), розроблений компанією Amphenol, використовує IC лінійного еквалайзера / редрайвера Semtech CopperEdge 224G / lane і знижує енергоспоживання на 90% порівняно з версіями, що використовують DSP, стверджує Semtech.



Це знижує вимоги до теплового режиму і скорочує експлуатаційні витрати. OSFP - це формат для високощільних приймально-передавальних модулів із можливістю «гарячого» під'єднання, розроблений для 400 і 800 Гбіт/с, а тепер його можна використовувати для швидкості передавання даних 1,6 Тб/с із затримкою в кабелі менше ніж 100 пс.



Кабель має просту конфігурацію та управління, сумісний з функціями автоматичного узгодження і навчання каналу для спрощення управління і приведення каналу в робочий стан.



Різке зростання кількості дата-центрів, запланованих для застосунків і робочих навантажень штучного інтелекту, зумовлює потребу у дедалі більш високошвидкісних міжз'єднаннях між обчислювальними ресурсами та ресурсами зберігання даних у кластерах. Активний мідний кабель призначений для використання з комутаторами та платами прискорювачів, які працюють на швидкості 200 Гбіт/с, і забезпечує розширений радіус дії, необхідний для з'єднання сусідніх стійок з обладнанням.



«Ми очікуємо, що розгортання інфраструктури центрів обробки даних із пропускною спроможністю 224 Гбіт/с почнеться у 2025 р. і швидко зростатиме найближчими роками, адже додатки AIL продовжують розширювати межі продуктивності та пропускної спроможності міжз'єднань», - говорить Боб Вілер (Bob Wheeler), аналітик LightCounting. «Ми вважаємо активні мідні кабелі (ACC) місткістю 1,6Т ключовим інструментом для підтримки цих вищих швидкостей міжз'єднань при прийнятному енергоспоживанні та вартості».



«Ми раді співпрацювати з компанією Semtech у сфері інноваційних міжз'єднань 1,6 Т», - каже Грег Вальц (Greg Walz), директор із маркетингу продукції для високошвидкісних кабелів вводу-виводу компанії Amphenol. 1,6T ACC - це ключове доповнення до нашого провідного в галузі портфеля міжз'єднань для передових клієнтів центрів оброблення даних, зацікавлених у високопродуктивних рішеннях із низьким енергоспоживанням».

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS