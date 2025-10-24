 
`

З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 847 вибухонебезпечних предметів

24 октября 2025 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 437 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено  847 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 129,7 га.


Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 50 тис. 787, на Херсонщині – 26 тис. 388, Донеччині – 18 тис. 029, Київщині – 15 тис. 791, Миколаївщині – 12 тис. 169, Чернігівщині – 8 тис. 148, Сумщині – 6 тис. 834.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 623 тис. 607 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 5 тис. 029 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 191 тис. 337 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону – 101.

