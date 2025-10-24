Intel за третій квартал отримала прибуток на рівні 4,1 млрд дол. на фоні збитків у 16,6 млрд дол. рік тому

24 октября 2025 г., 9:35

0

Корпорація Intel оголосила фінансові результати за третій квартал 2025 року, які за її заявою відображають покращення виконання стратегії та значне збільшення прибутковості.



Виручка за третій квартал склала 13,7 млрд дол., що на 3% більше, ніж рік тому.



Валова маржа (Non-GAAP) зросла до 40,0% проти 18,0% у минулому році, збільшившись на 22 процентні пункти.



Скоригований прибуток на акцію (Non-GAAP EPS) склав 0,23 дол., покращившись порівняно зі збитком у (0,46 дол.) роком раніше.



Чистий прибуток Intel за третій квартал 2025 року склав 4,1 мільярда доларів за стандартами GAAP - у минулому році був зафіксований збиток на рівні 16,6 млрд дол.



Компанія також повідомила, що у кварталі вона згенерувала 2,5 млрд дол. грошових коштів від операційної діяльності.



Генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан (Lip-Bu Tan) підкреслив, що попит на обчислювальні потужності прискорюється завдяки штучному інтелекту, що створює привабливі можливості в усьому портфелі компанії, включаючи процесори x86, прискорювачі та послуги ливарного виробництва (foundry services).



Фінансовий директор Девід Зінснер (David Zinsner) зазначив, що компанія зробила значні кроки для зміцнення свого балансу, зокрема.



Сегмент Client Computing Group (CCG), що включає ПК, продемонстрував зростання виручки на 5% до 8,5 млрд дол. Виручка від Data Center і AI (DCAI) скоротилася на 1% до 4,1 млрд дол., а підрозділ Intel Foundry зменшив виручку на 2% до 4,2 млрд дол.



Intel прогнозує виручку за четвертий квартал 2025 року в діапазоні 12,8–13,8 млрд дол., а скоригований прибуток на акцію (Non-GAAP EPS) очікується на рівні 0,08 дол. У прогнозі не враховані результати Altera після продажу мажоритарної частки в компанії.

