Виручка SAP у ІІІ кв. зросла на 11% до 9,08 млрд євро

Компанія SAP SE, найбільший виробник корпоративного програмного забезпечення в Європі, повідомила про зростання виручки та операційного прибутку за третій квартал, посилаючись на потужний імпульс у хмарному бізнесі.



За квартал, що закінчився 30 вересня, загальна виручка SAP зросла на 11% до 9,08 млрд євро, що відповідає оцінкам аналітиків.



Чистий прибуток зріс на 29% до 2,15 млрд дол.



Основний хмарний бізнес компанії зріс на 27% при постійному обмінному курсі, до 5,29 млрд євро. Це п’ятий квартал поспіль, коли хмарна виручка зростає більш ніж на 25%. Хмарні продажі тепер становлять 58% від загальної виручки, порівняно з 51% роком раніше.



Поточний хмарний портфель замовлень (Current Cloud Backlog), ключовий індикатор майбутньої виручки від підписки, зріс на 27% при постійному курсі, досягнувши 18,8 млрд євро, що вказує на стійкий попит. Виручка від Cloud ERP Suite зросла на 31% при постійному курсі, до 5,33 млрд дол.. Частка передбачуваної виручки збільшилася до 87%, підкреслюючи успішний перехід SAP до бізнес-моделі на основі підписки. Водночас продажі традиційних ліцензій на програмне забезпечення впали на 43%.



Генеральний директор Крістіан Кляйн (Christian Klein) заявив, що компанія "завойовує частку ринку", оскільки клієнти швидко впроваджують рішення по всьому бізнес-комплексу, включаючи Business Data Cloud та АІ. Він особливо відзначив інтеграцію АІ-агентів у бізнес-процеси, що приносить клієнтам відчутну цінність.



SAP підтвердила свій прогноз зростання на 2025 рік, але скоригувала очікування з урахуванням валютних коливань. Компанія очікує, що операційний прибуток досягне верхньої межі свого попереднього прогнозу, тоді як хмарна виручка буде ближче до нижньої межі прогнозованого діапазону (25,06–25,40 млрд дол.), частково через негативний вплив обмінних курсів. Прогноз вільного грошового потоку був трохи підвищений до діапазону 9,28–9,51 млрд дол.

