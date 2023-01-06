ASUS випускає у продаж нові мінікомп’ютери

6 января 2023 г., 17:15

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Компанія ASUS представила нові моделі мінікомп’ютерів, яки легко розбираються для модернізації, що не тільки подовжує термін служби пристроїв, а й позитивно впливає на екологію.



Мінікомп’ютер ASUS ExpertCenter PN64-E1 стане чудовим вибором для тих, кому потрібен компактний і потужний обчислювальний пристрій. Він оснащений процесором Intel Core для мобільних пристроїв, двоканальною оперативною пам’яттю DDR5, модулем Wi-Fi 6E та SSD-накопичувачем PCIe 4.0 x4. На додачу до семи портів USB, ASUS ExpertCenter PN64-E1 дозволяє вставити до трьох накопичувачів і під'єднати до чотирьох дисплеїв 4K — ідеальний варіант для тих, хто хоче створити відеостіну. Авжеж, все це вміщується в маленький корпус об’ємом менше ніж 1 літр.



Виготовлений із переробленого пластику корпус комп’ютера ASUS ExpertCenter PN42 з усіх сторін має отвори для ефективного розсіювання тепла, що, зважаючи на відсутність вентилятора, дозволяють цьому йому працювати майже безшумно. Елегантний відтінок чорного Lunar Rock Black надає комп’ютеру ASUS ExpertCenter PN42 унікального вигляду, що впишеться в інтер’єр дому чи офісу. ASUS ExpertCenter PN42 оснащено процесором Intel серії N, та має до семи портів USB, що дозволяє під’єднувати багато периферійних пристроїв.



Новий ASUS Chromebox 5 має стриманий сучасний дизайн. У його тонкому корпусі встановлено ефективну систему охолодження, що гарантує стабільну роботу та зручне бездротове заряджання. Автоматичне оновлення системи, ефективно розташовані роз’єми, кріплення VESA — все це робить цей мінікомп’ютер ідеальним пристроєм для дому, офісу чи школи.



Обчислювальну потужність ASUS Chromebox 5 забезпечує процесор Intel Core 12-го покоління, а за швидкий бездротовий зв’язок відповідає модуль Intel WiFi 6E AX211. У Chromebox 5 вбудовано пристрій для бездротового заряджання потужністю 15 Вт, що дозволяє заряджати сумісні пристрої, просто поклавши їх на верхній бік мінікомп’ютера.



Chromebox 5 є повністю сумісним з Android-програмами в магазині Google Play і дозволяє запускати їх на швидкості потужного ПК. Він також має універсальний порт Thunderbolt 4 для стрімкої передачі даних, живлення периферійних пристроїв і підключення зовнішніх дисплеїв. Крім того, пристрій здатен підтримувати до чотирьох дисплеїв 4K. Компактний корпус можна поставити боком, покласти горизонтально, установити на кріпленні VESA або вертикальній поверхні — таким чином, Chromebox 5 впишеться чи не в будь-який інтер’єр.

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