Тайвань планує створити свій аналог Starlink

6 января 2023 г., 17:45

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Як інформує Financial Times, Тайвань, натхненний роллю, яку зіграв Starlink Ілона Маска у війні в Україні, має намір створити власного провайдера супутникового зв'язку.

Тайвань веде попередні переговори з кількома вітчизняними та міжнародними інвесторами щодо залучення коштів для проекту, який космічне агентство країни, відоме як TASA, хоче виділити з існуючого супутникового підрозділу.

«Ми збираємося виділити наш проект низькоорбітального супутникового зв'язку в окрему компанію», - сказав високопоставлений чиновник TASA. Люди, знайомі з переговорами, сказали, що уряд хоче зберегти значний міноритарний пакет акцій у підприємстві.

Проект є частиною більш широких зусиль Тайваню по створенню комунікаційної інфраструктури, яка могла б пережити атаку з боку Китаю. Пекін вважає Тайвань частиною своєї території і все частіше погрожує застосуванням сили для взяття країни під свій контроль.

«Ми дивимося на російське вторгнення в Україну і на те, як Starlink був дуже успішно використаний», - наголосила Одрі Танг (Audrey Tang), міністр цифрових технологій Тайваню.

Тан сказала, що знадобиться «кілька років», щоб запланована послуга TASA почала працювати. Тим часом її міністерство експериментує з негеостаціонарними супутниковими приймачами в 700 місцях навколо Тайваню, щоб гарантувати пропускну здатність в разі війни або катастроф.

Серед інвесторів, до яких звернулися за фінансуванням, була Draper Associates, венчурна фірма з Кремнієвої долини, яка була раннім інвестором в SpaceX і Tesla.

Деякі інсайдери галузі скептично оцінили перспективи тайванської державної компанії, що працює зі супутниками на низьких орбітах, конкурувати на глобальному ринку, де домінує SpaceX - єдиний провайдер, що має пускові потужності.

Для забезпечення покриття місцевості угрупованню LEO потрібно від 120 до 150 супутників, країнам, які прагнуть працювати в цьому секторі. TASA намагається зробити саме це. Проект агентства працює з тайванськими стартапами, такими як Tron Future Tech і Rapidtek, над розробкою спеціалізованих антен і передавачів з фазованою решіткою.

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