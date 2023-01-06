Від початку 2022 року було здійснено більше двох тисяч кібератак на Україну

6 января 2023 г., 16:36

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Урядова команда реагування на компʼютерні надзвичайні події CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зареєструвала та дослідила протягом 2022 року 2 100 кіберінцидентів та кібератак. А від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну – понад 1 500.

За даними CERT-UA, найчастіше ворожі хакери атакують державний сектор: на нього припадає близько чверті всіх досліджених випадків. Тому захист державної інформаційної інфраструктури є надзвичайно важливим.

Під особливою увагою російських хакерів залишається енергетичний сектор. Кібератаки на підприємства енергетики відрізняються складністю проведення та підготовлення, їх важче виявляти. Також під постійним прицілом – компанії, що є постачальниками послуг, апаратного і програмного забезпечення для енергокомпаній. Таким чином, атаки через ланцюжок постачання залишаються джерелом загроз, яке зростає. Так, у грудні цього року фахівці зафіксували спробу атаки на один із українських об’єктів енергетики. Цю атаку намагалися здійснити саме через злам компанії-постачальника і розробника ПЗ.

Окрім того, ворожі хакери активно атакували логістичний, телеком-, комерційний, оборонний сектори тощо.

Держспецзв’язку вкотре наголошує: відповідальне ставлення до кіберзахисту та дотримання правил кібергігієни – необхідна і базова умова стійкості в кіберпросторі не лише державного сектору та критичної інфраструктури, а й кожного громадянина.

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