ASUS представила 8K-дисплей ProArt з яскравістю 1000 ніт

16 апреля 2024 г., 12:35

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На виставці NAB Show 2024 компанія ASUS анонсувала ProArt Display PA32KCX, перший у світі професійний міні-світлодіодний монітор з роздільною здатністю 8K.



Цей 32-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 8K (7680 x 4320) має середнє значення ΔE менше одиниці, що забезпечує найкращу у світі точність передачі кольору, як заявляє виробник. Пристрій має 97% охоплення кінематографічного стандарту DCI-P3.



Завдяки 4096-зонному міні-світлодіодному підсвічуванню з піковою яскравістю 1200 ніт і найкращою в галузі повноекранною постійною яскравістю 1000 ніт, ProArt Display PA32KCX є ідеальним кандидатом для робочих процесів HDR. Він підтримує кілька форматів метаданих HDR, включаючи HLG і HDR10, що дозволяє творцям перевіряти, як контент буде виглядати на широкому спектрі цільових дисплеїв, перш ніж він буде відправлений для остаточного доставлення.



Вбудований моторизований фліп-колориметр дозволяє легко підтримувати точність дисплея на професійному рівні протягом тривалого часу, а також підтримує автоматичне/самокалібрування, щоб гарантувати, що калібрування ніколи не заважатиме творчому робочому процесу.



Також зазначається, що ProArt Display PA32KCX забезпечує винятково комфортний перегляд завдяки LuxPixel, що включає технологію антивідблиску та функції догляду за очима Eye Care+. Нарешті, монітор надає творцям багатий вибір варіантів підключення для максимальної гнучкості на знімальному майданчику або в студії. На додаток до портів HDMI 2.1 і DisplayPort 2.1 та USB-концентратора, а два порти Thunderbolt 4 USB Type-C пропонують універсальність з підтримкою USB-живлення потужністю до 96 Вт.



ASUS також представила новий QD-OLED-дисплей. Це 31,5-дюймовий 4K UHD-монітор ProArt Display OLED PA32UCDM, який забезпечує насичені та точні кольори з 99% охопленням колірної гами DCI-P3. Він попередньо відкалібрований на заводі для досягнення середнього значення ΔE менше одиниці, що забезпечує найкращу у світі точність передачі кольору. Технологія апаратного калібрування ProArt Hardware Calibration надає оптимізацію точності передачі кольору та запис колірного профілю.



ProArt Display OLED PA32UCDM створює виняткові враження від HDR зі справжнім чорним кольором, піковою яскравістю 1000 ніт і справжньою 10-бітною глибиною кольору. Цей дисплей підтримує кілька форматів метаданих HDR, зокрема HDR-10 і HLG, і працює з професійним програмним забезпеченням для калібрування обладнання Calman і Light Illusion ColourSpace CMS.



Широкі можливості підключення, включаючи Thunderbolt 4 з вихідною потужністю до 96 Вт, порти HDMI 2.1 і вбудований USB-концентратор, надають творцям універсальні можливості для підключення повноцінної робочої станції. Він має на 50% меншу основу порівняно з моделями попереднього покоління та різноманітні можливості розміщення завдяки вбудованим точкам кріплення та кронштейну для кріплення до перегородки.



Нарешті, ASUS DisplayWidget Center і ProArt Creator Hub забезпечують уніфіковану роботу з підключеними дисплеями ProArt, дозволяючи творцям легко налаштовувати параметри та оптимізувати робочі процеси. Функція керування кольором ProArt Creator Hub оснащена засобом вибору кольору екрана або екстрактором кольору зображення для детального аналізу та інформації про колір, а також співпрацює з Pantone, щоб надати вам широкий спектр функцій, пов'язаних з кольором. Також можна відкрити для себе 2024 колірні тенденції та палітри, створені професійним центром дизайну ASUS, щоб надихнути на творчість.

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