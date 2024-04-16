Depositphotos запускає AI-генератор ліцензованих зображень для бізнесу

16 апреля 2024 г., 13:35

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Маркетплейс ліцензованого контенту Depositphotos спільно з компанією Bria.ai запускає власний інструмент створення зображень на базі генеративного штучного інтелекту, який має розв'язати проблему швидкого створення унікального та комерційно безпечного контенту для потреб бізнесу. Як зазначається, платформа побудована за етичними принципами та генерує ексклюзивний і ліцензований контент.

Основні особливості нового продукту від Depositphotos: комерційна захищеність; ексклюзивне ліцензування; правова безпека; висока якість зображень та професійний дизайн.

Інструмент надає стандартну ліцензію на цифрове та друковане використання згенерованих зображень на різних платформах, у рекламі, маркетингу, UI/UX дизайні, пакуванні, газетах, журналах, книгах тощо. Користувачі отримують ексклюзивну ліцензію на згенеровані зображення. Крім цього, Depositphotos не додають створений ШІ контент до стокової бібліотеки, тож він залишається унікальним.

Генератор від Depositphotos не використовує елементи, захищені авторським правом, щоб уникнути ризиків. Всі файли, створені з його допомогою, мають роздільну здатність 2048х2048 пікселів. Також інструмент надає користувачам можливість створювати зображення просунутого рівня. Достатньо ввести детальний опис, щоб отримати чотири унікальні зображення на вибір для своїх проєктів і кампаній.

Зараз інструмент доступний для користувачів Depositphotos, які мають активні плани. Згодом компанія відкриє доступ до ШІ-генератора всім користувачам.

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