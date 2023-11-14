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ASUS демонструє рішення для AI та занурювального охолодження на виставці SC23

14 ноября 2023 г., 17:35
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ASUS демонструє рішення для AI та занурювального охолодження на виставці SC23

На виставці Supercomputing 2023 (SC23), що проходить із 12 до 17 листопада 2023 року в Денвері (штат Колорадо), компанія ASUS презентувала новітні рішення в галузі штучного інтелекту, що сприяють розвитку інновацій і розширенню меж суперобчислень.

Серед продемонстрованих на SC23 компанією ASUS рішень насамперед варто відзначити новітній восьмипроцесорний сервер ESC N8A-E12 HGX H100 із сертифікацією NVIDIA, оснащений двосокетними процесорами AMD EPYC 9004, призначеними для генеративного AI корпоративного рівня. У зв'язку з анонсом NVIDIA на SC23 новітнього графічного процесора H200 Tensor Core, який є першим GPU з підтримкою HBM3E для швидшої та більшої пам'яті для прискорення генеративного AI та великих мовних моделей, ASUS запропонувала оновлення системи на базі H100 із заміною на H200 у 2024 році.

Ще одна цікава демонстрація ASUS на SC23 - сервер 2U4N на базі архітектури Arm - ASUS RS720QN-E11. Він створений на базі процесорного суперчипа NVIDIA Grace і технології NVIDIA NVLink -C2C, має енергоефективну щільну інфраструктуру і рішення для охолодження D2C. ASUS також представила сервер на базі новітнього суперчипа NVIDIA GH200 Grace Hopper, який дає змогу вченим і дослідникам розв'язувати найскладніші світові проблеми, прискорюючи складні додатки AI і HPC, що працюють із терабайтами даних.

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