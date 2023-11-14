Понад 2 млрд грн грантів на старт або розвиток бізнесу отримають українці від держави

14 ноября 2023 г., 16:25

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«Міністерство економіки України» повідомляє, що від початку дії грантової програми «Власна справа» у липні минулого року майже 9 тис. українців стали її переможцями та отримають від держави 2,1 млрд грн на старт або розвиток бізнесу. При цьому переможці створять близько 20 тис. нових робочих місць.

Переможцями чергової, дев’ятнадцятої, хвилі подачі заяв на мікрогранти визначені 315 українців. Серед отримувачів 60% жінок і 40% чоловіків. Більшість з них (80%) мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської (51 особа), Рівненської (36 осіб), Київської (22 особи), Житомирської (20 осіб) областей. Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев’ятнадцятої хвилі, є: гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 97 осіб; тимчасове розміщування й організація харчування – 56 осіб; переробна промисловість – 44 особи; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 32 особи.

За грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 тис. грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення певної кількості робочих місць залежно від суми гранту. Українці, що отримали мікрогранти у 2022 році, створили близько 8 тис. нових робочих місць.

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