Foxconn отримала рекордний квартальний виторг - 57,35 млрд дол.

Тайванська Foxconn (Hon Hai Precision Industry), найбільший у світі виробник електроніки на замовлення , опублікувала надзвичайно оптимістичний прогноз щодо попиту на продукти, пов'язані зі штучним інтелектом. Керівництво компанії очікує, що АІ стане основним рушієм зростання протягом 2026 року, незважаючи на геополітичні ризики.



Foxconn, яка є найбільшим виробником серверів для Nvidia, повідомила про зростання чистого прибутку у III фіскальному кварталі на 17%, що перевищило очікування ринку. Чистий прибуток за липень-вересень склав 57,67 млрд тайванських доларів (1,89 млрд дол.), що вище консенсус-прогнозу у 50,4 млрд тайванських дол. (1,65 млрд дол.), складеного LSEG. Такий результат пояснюється стійким попитом на АІ-сервери.

Виторг за III кв. досяг 2,06 трлн тайванських дол. (57,35 млрд дол.), що означає зростання на 11% у річному обчисленні - рекордний показник для цього періоду. Чистий прибуток зріс на 17% до 1,89 млрд дол. (57,7 млрд тайванських дол.), перевищивши прогнози ринку.

Вперше, виручка від сегмента Cloud and Networking Products (хмарні та мережеві продукти), де домінують АІ-сервери, зросла до 42% від загального доходу, тоді як частка Smart Consumer Electronics (розумна побутова електроніка) склала 37%. Це закріпило сегмент АІ-серверів як найбільший чинник зростання компанії. Відвантаження стійок АІ-серверів за III кв. зросли на 300% послідовно (квартал до кварталу), що дозволило загальній виручці від АІ-серверів досягти "трильйонного масштабу тайванських доларів" раніше запланованого терміну.

Голова правління Foxconn Янг Лю (Young Liu) заявив на конференції: "Загалом, судячи з того, що ми бачимо зараз, я дуже оптимістично налаштований щодо ринку АІ наступного року". Він додав, що розвиток АІ ще тільки починається, спростовуючи побоювання щодо формування ринкової "бульбашки".

Речник Foxconn Джеймс Ву (James Wu) повідомив, що компанія очікує, що її частка на ринку АІ-серверів зросте вище поточного рівня у 40% у 2026 році. Компанія вже співпрацює з NVIDIA, Nvidia Cloud Partner у Тайвані, та бере участь у суверенних АІ-ініціативах у США, Тайвані та Японії, розширюючи свій асортимент від GPU- до ASIC-рішень. За прогнозами, п'ять найбільших хмарних провайдерів США (CSPs) інвестують майже 600 млрд дол. у капітальні витрати у 2026 році, що підкреслює стійкість попиту на АІ.



Компанія прогнозує значне річне зростання виручки у IV кв., при цьому дохід від АІ-серверів зростатиме від кварталу до кварталу.



Янг Лю також анонсував, що наступного тижня на щорічному технічному дні Foxconn у Тайбеї буде зроблено оголошення, пов'язане з компанією OpenAI. Хоча деталі не розголошуються, попередні переговори між Янг Лю та генеральним директором OpenAI Семом Альтманом (Sam Altman) щодо потенційної співпраці у сфері центрів обробки даних вже призводили до значного зростання акцій Foxconn.

Крім АІ, Foxconn продовжує розвивати свій третій напрямок — електромобілі (EV), співпрацюючи з Mitsubishi Fuso та Stellantis. Лю наголосив, що Foxconn розширить свої конкурентні переваги у масштабі, вертикальній інтеграції та R&D-технологіях до індустрії АІ та EV, ставши "незамінним партнером" для клієнтів.



Акції Foxconn зросли на 36% з початку цього року, що значно випереджає зростання загального тайванського індексу на 21%.

