Apple випустить складаний iPhone вже у 2026 році?

24 июля 2024 г., 9:25

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Як повідомляє The Information, Apple ймовірно, представить свій складаний iPhone вже у 2026 році, що може ознаменувати найбільшу модернізацію апаратного дизайну найпопулярнішого продукту компанії.

Зазначається, що план компанії випустити складаний iPhone може бути схожим на аналогічний крок Samsung Electronics, яка стала піонером сегменту складаних пристроїв в 2019 році, намагаючись залучити нових клієнтів за допомогою серйозного оновлення апаратного дизайну.

Складаний iPhone від Apple просунувся зі стадії ідеї, йдеться у звіті з посиланням на двох людей, обізнаних у цьому питанні.

Компанія звернулася до постачальників в Азії з проханням виготовити компоненти для пристрою, повідомляє The Information, додаючи, що виробник iPhone створив для продукту внутрішнє кодове ім’я V68.

Очікується, що складані смартфони, оснащені функціями штучного інтелекту, викличуть попит на продукцію Apple, якf стикається з жорсткою конкуренцією з боку Honor і Huawei в Китаї та Samsung в усьому світі.

Раніше в липні Samsung представила свої останні складfні смартфони, зробивши найдорожчу флагманську модель легшою і тоншою.

Згідно з травневим звітом Counterpoint Research, світовий ринок складаних смартфонів зріс на 49% у першому кварталі порівняно з попереднім роком, що стало найвищим темпом зростання за останні шість кварталів, причому Huawei вперше посіла перше місце, випередивши Samsung.

Apple також планує оновити камеру принаймні однієї моделі iPhone, що дозволить користувачам контролювати розмір діафрагми за допомогою механічної системи, що, можливо, дозволить користувачам створювати ефект глибини різкості, додається у звіті The Information.

Видання також наголошує, що немає жодних гарантій того, що Apple випустить складаний iPhone.

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