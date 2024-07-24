Держава придбала 20 тисяч дронів через Prozorro Market

24 июля 2024 г., 10:25

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Міністерство економіки України повідомило, що 20 тисяч безпілотних літальних апаратів для війська придбано держава через електронний каталог Prozorro Market.





Йдеться про такі БПЛА, як DJI Mavic, DJI Matrice, DJI Phantom, AUTEL EVO II, FPV тощо. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.





Prozorro Market працює за принципом онлайн-магазину для закупівель за бюджетні кошти. Основну його частину адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».





Зазвичай дрони через електронний каталог купують не тільки безпосередньо військові частини, а й громади, які потім передають БПЛА війську. Загалом, понад 250 замовників регулярно купують безпілотники через Prozorro Market.





«Прозорість, гнучкість та доступність Prozorro Market робить його універсальним інструментом, здатним задовольнити не лише цивільні потреби, але й потреби нашого війська. При цьому держава економить кошти без втрати якості і може ці ресурси спрямувати на додаткові засоби, необхідні нашим силам безпеки та оборони. Кількість закупівель дронів у Prozorro Market постійно зростає. Зокрема, у травні цього року кількість закуплених дронів складала 10 тисяч. За останні два з половиною місяці їх кількість зросла вдвічі», - зазначила перший віце-прем’єр-міністр України і міністр економіки України Юлія Свириденко.





Зазначається, що одна з ключових переваг Prozorro Market – швидкість та висока конкуренція. До того ж його асортимент регулярно розширюється – з’являються нові дрони, що доступні до закупівлі. Зараз близько 120 постачальників продають безпілотники в е-каталозі, а середня конкуренція складає 9 учасників на процедуру.





«Завдяки високій конкуренції в е-каталозі держава має можливість ефективно використовувати кошти. Економія на закупівлі дронів через Prozorro Market вже зараз складає 110 млн грн. На ці кошти можна придбати додаткові безпілотники. Команда Професійних закупівель активно адаптує Prozorro Market до потреб воєнного часу. Зокрема, ми працюємо над тим, аби все більше необхідної для військових номенклатури можна було швидко та зручно придбати через електронний каталог», – наголошує Євген Якубовський, директор «Професійних закупівель».

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