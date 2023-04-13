Apple скасувала оновлення кнопок в iPhone 15, що призвело до падіння акцій Cirrus Logic на 12%

13 апреля 2023 г., 15:35

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Акції Cirrus Logic впали на 12% після того, як відомий аналітик Мінчі Куо (Ming-Chi Kuo) заявив, що в наступному iPhone все ж таки не буде розширено використання технології Cirrus.

Раніше Куо вважав, що Apple додасть сенсорні кнопки на заміну фізичним клавішам регулювання гучності вже в iPhone 15 Pro. Але зараз повідомив, що майбутній iPhone 15 Pro не буде використовувати технологію Cirrus.

Технологія Cirrus та її компоненти допомагають забезпечувати роботу тактильних сенсорних систем Apple, які використовуються для заміни фізичних кнопок, таких як кнопка "Додому" на деяких iPhone, на сенсорні кнопки, що імітують відчуття від натискання на кнопку. Відносини Cirrus зі своїм "найбільшим клієнтом", яким, за загальним визнанням, є Apple, забезпечили близько 88% її доходів за останній квартал.

Куо раніше заявляв, що Apple розширить використання технології Cirrus за межі тактильного дотику і замінить фізичні кнопки регулювання гучності на «тактильні». Але у своєму останньому повідомленні, опублікованому у вівторок ввечері, Куо заявив, що "невирішені технічні проблеми" змусили технологічного гіганта відмовитися від цієї зміни.

"Інвестори очікували, що новий дизайн «нових» кнопок збільшить доходи та прибутки постачальників; таким чином, ця зміна особливо несприятлива для Cirrus Logic (ексклюзивний постачальник мікросхем контролерів) та AAC Technologies (постачальник Taptic Engine)", - написав Куо у вівторок.

Акції китайської компанії AAC, що базується в Шеньчжені, впали трохи менше ніж на 15%.

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