Інвертори та ДБЖ Luminous вже доступні зі складу «МТІ hi-tech дистрибуція»

13 апреля 2023 г., 14:25

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Компанія «МТІ hi-tech дистрибуція» розширила свій портфель брендів та першою починає постачання в Україну електроенергетичного обладнання Luminous у якості офіційного партнера.

Luminous Power Technologies – це індійський виробник з більш ніж 30-річним досвідом у сфері альтернативної енергетики та ощадного електроенергетичного обладнання. Він є одним з лідерів у виробництві інверторів, джерел безперебійного живлення (ДБЖ), систем альтернативної енергетики та акумуляторних батарей.

Виробник має багаторічний досвід роботи на ринках з проблемами енергопостачання, як Індія, Непал, Бангладеш, Пакистан, Афганістан. Загалом Luminous має 7 виробничих підрозділів, понад 28 офісів продажів в Індії та представництва у понад 36 країнах, 6000 співробітників компанії обслуговують більш як 60 тисяч торгових партнерів і мільйони клієнтів.

Продукти Luminous мають дворівневу інвертизацію. Це дозволяє використовувати обладнання як комплексне рішення енергозабезпечення, не використовуючи при роботі додаткові пристрої для перетворення енергії. Подвійна інвертизація забезпечує стабільне та безпечне використання обладнання. Великий ресурс роботи, простота та надійність дозволяє працювати обладнанню Luminous без збоїв протягом довгого часу.

Лінійка продуктів від Luminous, представлених у портфелі «МТІ hi-tech дистрибуції», включає інвертори та джерела безперебійного живлення. Особливість цих пристроїв полягає в тому, що вони забезпечують постійним і ефективним енергопостачанням побутову техніку, а також домашню або офісну електроніку при перебоях в електромережі.

Компанія «МТІ hi-tech дистрибуція» гарантує якість продуктів Luminous. Своєю чергою, гарантійну та постгарантійну підтримку клієнтам та споживачам забезпечить МТІ hi-tech Engineering.

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