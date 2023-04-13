GlobalLogic представила медичні розробки українських інженерів на форумі Unbroken

13 апреля 2023 г., 16:35

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На міжнародному форуму Unbroken у Львові фахівці GlobalLogic презентували інноваційні розробки у сфері медичних технологій. Українські інженери долучені до проєктів медичних компаній, які займають майже 10% світового ринку охорони здоров’я.

На виставці було представлене новітнє обладнання для реабілітації – понад 40 сучасних зразків іноземного та українського виробництва: біонічні протези, роботизовані системи руху, екзоскелети, роборукавиці, системи для мобілізації організму тощо.

Серед розробок українських інженерів GlobalLogic – система моніторингу стану пацієнта через «хмару». Вона дозволяє автоматично збирати дані про пацієнта й передавати їх у хмарне сховище, а звідти – у медичну систему лікарні. Рішення дозволяє можливість відносно недорого й без заміни старого обладнання оптимізувати збір даних та уникнути помилок під час ручного введення.

Також, українські інженери створюють програмне забезпечення обладнання для донації крові, яким вже користується 70% західного ринку. Такий пристрій дозволяє проконтролювати процес донації крові та зробити його безпечним.

Ще одна розробка – «розумні» дефібрилятори. Інженери створюють програмне забезпечення для пристроїв, які проводять первинну діагностику організму хворого та визначають необхідність використання дефібрилятора. Це важливо, оскільки під час процедури дефібриляції через організм людини проходить струм з напругою від 4000 до 7000 Вт – така дія є травматичною, а тому проводити її без крайньої потреби протипоказано. Упродовж останніх декількох років інженери також допомагають розробляти нове покоління дефібрилятора для спеціальних служб, зокрема для військових та поліції. Такі пристрої призначені для використання у важкодоступних місцях, наприклад під час польоту на гелікоптері чи пересуванні у службовому авто.

Також на форумі була представлена новітня розробка стартапу Allbionics.ai – біонічний протез руки, який допомагає відновити можливості людини після ампутації. Цей протез використовує спеціальні сенсори для зчитування команд з м'язів руки користувача та дозволяє виконувати різні хвати та рухи. Інженери GlobalLogic долучились до цього гуманітарного проєкту та розробили менеджмент-систему для управління та налаштування протеза, вебплатформу для подачі заявки пацієнтом на протезування, алгоритми з використанням машинного навчання для контролю та виконання команд від людини до протеза.

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