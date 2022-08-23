Apple розширює підтримку самостійного ремонту MacBook

23 августа 2022 г., 9:45

0

Tweet

Компанія Apple заявила в понеділок, що запропонує користувачам послугу Self Service Repair для ремонту та обслуговування ноутбуків MacBook.



Анонс стався через кілька місяців після запуску такої же послуги для iPhone. У квітні Apple запустила послуги самостійного ремонту для деяких моделей iPhone у Сполучених Штатах, плануючи розширити послугу в Європі цього року.



Ця подія сталася відразу після того, як Apple погодилася заплатити 50 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову, пов’язаного з клавіатурами-метеликами на деяких моделях ноутбуків MacBook.



Apple повідомила, що оригінальні запасні частини та сервісні інструменти будуть доступні з 23 серпня. Клієнти зможуть купити ремонтні комплекти або взяти їх напрокат для одноразового використання за 49 доларів.



Самостійний ремонт можливий зараз тільки на моделях MacBook Air і MacBook Pro з чіпами M1. Буде запропоновано понад дюжину різних типів компонент для кожної моделі, включаючи дисплей, верхню частину корпусу з акумулятором і трекпад, і буде більше. Клієнти, які мають досвід ремонту електронних пристроїв, зможуть завершити ремонт цих ноутбуків, маючи доступ до багатьох тих самих частин і інструментів, які доступні в магазинах Apple Store і авторизованих постачальниках послуг Apple.



За останні три роки Apple майже вдвічі збільшила кількість сервісних центрів із доступом до оригінальних запчастин, інструментів і навчання, включаючи понад 3500 незалежних постачальників ремонтних послуг. Глобальна мережа з понад 5000 авторизованих постачальників послуг Apple підтримує понад 100 000 активних інженерів. У результаті в США вісім із 10 клієнтів Apple знаходяться в межах 20 хвилин від авторизованого постачальника послуг.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру