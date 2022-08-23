Глобальний хмарний ринок у ІІ кв. зріс на 29% до 55 млрд дол.

23 августа 2022 г., 11:55

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Дані Synergy Research Group показують, що витрати підприємств на послуги хмарної інфраструктури у другому кварталі наблизилися до позначки в 55 млрд дол.



Незважаючи на нестабільність на валютних ринках і значне зміцнення долара США, це все ще становить 29% зростання порівняно з минулим роком. Якби обмінні курси залишалися незмінними протягом останнього року, темпи зростання були б приблизно на шість процентних пунктів вищими.



Оскільки витрати на хмарні послуги продовжують невблаганно зростати, світова частка ринку Amazon виросла більш ніж на цілий відсотковий пункт до майже 34%. Google також спостерігав значне зростання своєї частки ринку протягом кварталу. Amazon, Microsoft і Google разом мали 65% світового ринку в цьому кварталі, порівняно з 61% рік тому.



Загалом усі інші хмарні (виключаючи перших трьох) постачальники наростили свої доходи більш ніж на 150% з початку 2018 року, хоча їхня загальна частка ринку впала з 49% до 35%, оскільки їхні темпи зростання залишаються набагато нижчими від лідерів ринку.



Після оприлюднення основних постачальників хмарних послуг за 2 квартал доходи від сервісів хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS і розміщені приватні хмарні сервіси) склали 54,7 млрд дол., а доходи за останні дванадцять місяців досягли 205 млрд дол.



Публічні послуги IaaS і PaaS становлять основну частину ринку, і вони зросли на 31% у другому кварталі. Домінування основних хмарних провайдерів є ще більш помітним у публічній хмарі, де три лідери контролюють 72% ринку. Географічно хмарний ринок продовжує активно розвиватися в усіх регіонах світу.



«Оскільки ринок хмарних технологій продовжує зростати, найбільша історія у другому кварталі стосувалася макроекономіки, а не фактичного використання хмарних технологій. Коли показники ринків країни агреговані в доларах США, річні темпи зростання впали більш ніж на шість процентних пунктів через коливання валютних курсів, причому більше половини цього скорочення припадає лише на ІІ кв.», - наголосив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research. - «Як свідчать звіти про прибутки, глобальні хмарні провайдери, безумовно, не захищені від впливу постійних змін обмінних курсів. Проте факт залишається фактом: базове зростання використання хмарних технологій продовжує зростати справді разючими темпами. Це спричинило явне прискорення як запуску нових гіпермасштабованих центрів обробки даних, так і рівня витрат на апаратне та програмне забезпечення ЦОД. Наші прогнози свідчать про безперервне значне зростання всіх ключових показників хмарного ринку».

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