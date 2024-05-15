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Vodafone продовжує розвиток мережі брендових магазини зв’язку

15 мая 2024 г., 10:25
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Vodafone відкрив ще два брендових магазини зв’язку та переформатував 11 торгових точок

Компанія Vodafone Retail працює над розвитком і масштабуванням торговельної мережі, водночас переосмислюючи концепцію магазинів. Нещодавно почали працювати два нових магазини – в Броварах та Одесі. А від початку року ритейлер перезапустив в оновленому форматі 11 торгових точок. Наразі мережа Vodafone налічує 94 фірмових магазинів й до кінця року планується перетнути позначку в 100 салонів зв’язку.

Оновлені магазини Vodafone покликані змінити уявлення про мобільний ритейл. Для комфортної взаємодії клієнтів з брендом перевага надається приміщенням з більшою площею та, відповідно, можливістю доступу до товарів. Vodafone Retail вдалось підвищити ефективність реформатованих торговельних точок в середньому на 50% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та майже вдвічі збільшити кількість брендів, товари яких доступні в фірмових магазинах.

Vodafone Retail працює омніканально. Клієнти можуть зробити покупку за найбільш зручним для себе сценарієм: оформити замовлення через інтернет-магазин Vodafone Shop, організувати Pick Up з найближчого магазину, скористатися store-to-door та онлайн-полицею.

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